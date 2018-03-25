軍情局忠烈堂整修後首次曝光

2018年03月25日 15:27 中時 呂昭隆

軍情局戴雨農先生紀念館1樓的無名英雄碑。圖軍情局提供。

蔡英文總統在3月8日婦女節當天，第一次前往軍情局視導，並主持戴雨農紀念館落成；軍情局官員表示，紀念館2樓的忠烈堂，是軍情局「聖地」，供奉為國犧牲的情報人員靈位，蔡總統走到那，在司儀還未開口前，即主動向無名英雄鞠躬致敬，相當令人感動。

這位軍情官員表示，蔡總統視導軍情局，對情報員當年蒐集敵後大陸地區的各式票卷，相當感興趣，還問軍情局長劉德良「這些都是真的嘛？」大陸在毛澤東時代，無論是食衣住行都要票卷。

視導軍情局當天，蔡總統於臉書表示，國防部軍情局牆上寫著「我們是寫歷史的那張白紙」；這也是蔡英文母親張金鳳3日辭世後，首度對外界公開發言。

軍情局忠烈堂，目前供奉殉國先烈牌位有75位，並收錄4899位先烈事蹟於革命先烈紀念冊，其中包括前共軍少將劉連昆等，國內外殉職的情報人員。軍情局情報人員不管出發或完成任務返局歸詢，都會到此地上香致意，除了祈求先烈保佑外，也堅定「不成功便成仁」的信念。

至於紀念堂的大廳入口，以「忠貞、清白、勇敢、智慧」局風標語；右惻壁面以「團體即家庭、同志如手足」局訓；左惻壁面，以「我們是寫歷史的那張白紙」，表達情報人員對專業的堅持。

情報工作有條鐵律，就是把秘密帶進棺材裡。活著的時候，做過什麼事，不能說，也不留文字，充分彰顯「無名英雄」的真意。

歷任總統上任後，都會擇時到軍情局忠烈堂向無名英雄上香致敬。軍情局首度2016年4月對媒體公開忠烈堂，上週再次對外公開，但不准媒體攝影、錄音，手機均置於軍情局大門口的會客室。

軍情局另有7層樓高的情戰大樓，各樓層都有嚴格管制，並依級別職務與機密等級權限，核定識別密片刷卡進入，門後還有安全官員把守，目視辨識，只有局長良的識別卡，可以在各樓層通行無阻。

據透露，為求對情報員身分的保密，所有在情戰大樓工作的人員，包括局長在內，都用化名相稱，而且隔一段時間就換一次名字。以現任局長劉德良為例，他已換過好幾個化名，甚至有些同事，劉德良只記得其化名，反而忘了真名。

(中時)