撞月亮樹種台灣杉 埔里慈善團體贈樹苗

民眾至埔里鎮仁愛公園領取台灣杉，準備帶回家種植。（廖肇祥攝）

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民眾至埔里鎮仁愛公園免費領取台灣杉，準備帶回家種植。（廖肇祥攝）

台灣杉是世界上唯一以台灣屬名的植物，埔里地區慈善團體25日一起舉辦聯合免費贈送台灣杉樹苗及水黃皮、殼斗科樹苗，主辦單位指出，台灣杉是代表台灣的世界級活化石，固碳能力佳，因此邀請大家一起來種樹救地球。

農曆三月初五是農民曆二十四節氣中的春分，傳統上清明節前後正是草木生長萌芽期，適合移植樹苗，南投縣議員廖志城服務處25日上午10點起，假埔里仁愛公園，與立委蔡培慧等地方團體邀請林務局南投林區管理處聯合辦理免費贈樹活動，其中包含台灣杉及水黃皮、多種殼斗科植物。

廖志城表示，因台灣杉在世界上有特殊地位，有許多專家以「台灣爺」稱之，它係1906年由日本植物學家，同時有「台灣植物界奠基之父」之稱的早田文藏在台灣發表並命名，是一種大型柏科台灣杉屬植物，是台灣特有種，也是全球唯一以「台灣」當屬名的植物，高度可達90公尺，魯凱族人稱其「wa driwru ki Dramare Ka angatu」，意思是「撞到月亮的樹」。

台灣杉主要分布台灣中部以及南部地區海拔約1500至2500公尺的中海拔山區，是重要造林樹種，樹幹挺拔高大通直，材質優異，是做家具、建築上好用材，過去曾是台灣重要經濟樹種，可惜因國土超限利用問題，使得台灣杉分布面積愈來愈小。

(中時)

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