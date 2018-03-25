靈鷲山捐3000斤白米給食物銀行 林右昌頒感謝狀表揚

2018年03月25日 15:34 中時 李其樺

靈鷲山基隆A區護法會今（25）日上午在正濱國小舉辦清明懷恩法會，並捐贈3000斤白米給基隆食物銀行，希望藉由食物銀行媒合，讓捐出物資可以幫助更多弱勢家庭，基隆市長林右昌（中）肯定靈鷲山的愛心善舉。（李其樺翻攝）

靈鷲山基隆A區護法會今（25）日上午在正濱國小舉辦清明懷恩法會，並捐贈3000斤白米給基隆食物銀行，希望藉由食物銀行媒合，讓捐出物資可以幫助更多弱勢家庭，基隆市長林右昌代表市府受贈，並頒發感謝狀表揚靈鷲山愛心奉獻精神。

林右昌表示，靈鷲山護法會已經連續19年舉行清明懷恩法會，為過世的先人祈福，希望讓民心安定，今年延續傳愛精神，將法會的3000斤白米捐贈給基隆市食物銀行，相信大家的善心都會化為無限的慈悲，照顧所有的市民，也相信會讓法喜充滿整個城市。

社會處指出，基隆市愛心食物銀行從2011年10月掛牌開幕至今，藉由各方物資及現金捐贈，協助市府實際充實物資，再透由食物銀行及家庭中心社工、志工等協助下，將這些物資送至需要的弱勢家庭手中，經社會處統計，截至今年2月已發放物資給經濟邊緣弱勢戶共1萬5371戶。

社會處表示，今年起食物銀行開始增加民生用品類的物資募集及發放，期望除免於飢餓維持溫飽外，更透過多元物資滿足家庭的生活需求，藉此溫暖且有意義的活動呼籲社會各界及善心人士持續響應基隆市愛心食物銀行物資服務，透過物資的充實與濟助協助更多弱勢家庭渡過難關。

(中時)