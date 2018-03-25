靈鷲山捐3000斤白米給食物銀行 林右昌頒感謝狀表揚

靈鷲山基隆A區護法會今（25）日上午在正濱國小舉辦清明懷恩法會，並捐贈3000斤白米給基隆食物銀行，希望藉由食物銀行媒合，讓捐出物資可以幫助更多弱勢家庭，基隆市長林右昌（中）代表市府受贈，並頒發感謝狀表揚靈鷲山愛心奉獻精神。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
靈鷲山基隆A區護法會今（25）日上午在正濱國小舉辦清明懷恩法會，並捐贈3000斤白米給基隆食物銀行，希望藉由食物銀行媒合，讓捐出物資可以幫助更多弱勢家庭，基隆市長林右昌（中）肯定靈鷲山的愛心善舉。（李其樺翻攝）

靈鷲山基隆A區護法會今（25）日上午在正濱國小舉辦清明懷恩法會，並捐贈3000斤白米給基隆食物銀行，希望藉由食物銀行媒合，讓捐出物資可以幫助更多弱勢家庭，基隆市長林右昌代表市府受贈，並頒發感謝狀表揚靈鷲山愛心奉獻精神。

林右昌表示，靈鷲山護法會已經連續19年舉行清明懷恩法會，為過世的先人祈福，希望讓民心安定，今年延續傳愛精神，將法會的3000斤白米捐贈給基隆市食物銀行，相信大家的善心都會化為無限的慈悲，照顧所有的市民，也相信會讓法喜充滿整個城市。

社會處指出，基隆市愛心食物銀行從2011年10月掛牌開幕至今，藉由各方物資及現金捐贈，協助市府實際充實物資，再透由食物銀行及家庭中心社工、志工等協助下，將這些物資送至需要的弱勢家庭手中，經社會處統計，截至今年2月已發放物資給經濟邊緣弱勢戶共1萬5371戶。

社會處表示，今年起食物銀行開始增加民生用品類的物資募集及發放，期望除免於飢餓維持溫飽外，更透過多元物資滿足家庭的生活需求，藉此溫暖且有意義的活動呼籲社會各界及善心人士持續響應基隆市愛心食物銀行物資服務，透過物資的充實與濟助協助更多弱勢家庭渡過難關。

(中時)

撞月亮樹種台灣杉 埔里慈善團體…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。