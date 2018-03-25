海試在即！新進展曝光 陸國產航母甲板施工近尾聲

航母正在進行安裝作業。(圖/微博@特警4587的馬甲)
大陸首艘國產航母最新進展曝光，從照片中可見工人正在航母船舷一側吊裝救生筏。目前除了艦島基座附近尚有少量鷹架待拆外，甲板的施工也已經接近尾聲，外界也認為首艘國產航母海試在即，有望在今年內完成試航。
從22日最新曝光的照片中可見，大陸首艘國產航空母艦的舾裝工作進展順利，艦島上鷹架基本都已經拆除，僅有艦島底部部分鷹架還未完全拆除，並且航母也正在安裝天線。
央視網上周也對外揭露了航母的進度，建造速度極快的首艘國產航母僅用了2年的時間完成。目前鷹架已全部拆除，正進行最後相應的調整後，即可進行海上測試。
大連船舶重工集團有限公司黨委書記劉征日前也表示，國產航母各項工程進度正按計畫進行，在2018年會呈現最後的結果。
中國首艘自製「002」航母與遼寧號同屬中型航艦，同樣採用滑躍起飛的上翹甲板、安裝4座平面相位陣列雷達，但安裝位置和樣式略有不同。
中國軍事評論員尹卓也曾表示，「002」航母的噸位最多可比遼寧號多出千噸，可搭載的艦載機則是和遼寧號差不多，約為40多架，且艦載機仍是以殲-15為首選，未來也一定會陸續加入5代匿蹤戰機殲-20及殲-31。
(中時電子報)
文章來源：鳳凰軍事