曾當大哥的女人 女星業配「收陰機」不惜出賣私下秘密

2018年03月25日 15:45 中時電子報 吳品瑤

選美佳麗出身的港星吳綺莉，最為人所熟知的便是年輕時跟影壇大哥成龍的一段婚外情，生下「小龍女」吳卓林後，雖多次為女兒撫養問題控訴成龍，然仍改變不了以單親媽身分與女兒相依為命的事實，而近來吳卓林自爆是同志，母親吳綺莉一改過去母女不合就衝突以對的態度，這次選擇放手，同時努力掙錢維持生活，沒想到新工作竟是代言醫美中心私密處護理療程，引發熱議。

吳綺莉獨自撫養女兒吳卓林長大，母女倆多次爆發衝突鬧上版面，如今小龍女公開認了喜歡女生並交了網紅女友，吳綺莉態度軟化，表示感恩，因為女兒如果跟男生交往，可能更糟，因為或許還得多養個孫子了，如今唯獨對孩子的經濟能力感到擔心，另一方面，吳綺莉積極復出，除了上通告多多曝光外，也接業配增加收入，近來受邀擔綱「收陰機」代言工作，還大力推荐男方也能做這療程，有助於「強健雄風」。

吳綺莉代言私密處護理療程，日前竟敬業地開了直播，錄下自己使用該儀器的過程，笑稱這台機器應該叫做「幸福儀」，廠商更在臉書貼出短片宣傳，標題大膽寫著「初嘗私密護理｜女人不能鬆 男人要夠硬」，吳綺莉也分享使用心得，呼籲眾人要重視產後婦女漏尿的問題，自己做過一次「收陰機」，當晚咳嗽都不會滲尿了，還大力推薦男士們也該用「做人最重要是能站得硬挺」，說到自己都害羞笑場。

(中時電子報)