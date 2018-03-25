自己推動改革！小英鼓勵新住民參與公共事務

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因應年底選戰，蔡英文總統今天邀請新住民加入年底輔選工作，鼓勵新住民一起來參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰，更期許新住民未來能成為候選人，「自己來改變社會、自己來推動改革」。

民進黨婦女部24日至25日在台中舉辦「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」，共有來自全國各縣市近百名新住民幹部參加兩天一夜的營隊，營隊課程邀請有豐富選戰經驗的講師，帶領大家熟悉並參與年底地方選舉的輔選工作，蔡英文也親自出席結業式。

蔡英文致詞時表示，落實族群平等、支持多元文化，是民進黨長期以來的施政目標，也是民進黨的基本價值。政府也會全力協助新住民投入就業市場，不論是旅遊、長照、語言教學、或是通譯服務，她鼓勵大家發揮自己的專長，「尤其隨著新南向政策的推動，新住民就是台灣第一線的人才」。

因應年底選舉，蔡英文也鼓勵新住民一起來參與公共事務，「自己來改變社會、自己來推動改革」，她說，每一位新住民朋友，都是台灣社會推動政策的重要力量，希望新住民都能對政治有更多參與。

她也鼓勵新住民多參加民主政治相當重要的選舉活動，「民進黨的核心理念，就是維護每一個族群參與政治的權利，這也是我們一貫的施政目標。」蔡英文表示，新住民朋友為台灣社會帶來不同的聲音，也是民主政治的重要力量，支持新住民參與公共事務，就是發展台灣的民主政治。

營隊也邀請台中市市長林佳龍擔任「民主進步的力量」講師，林佳龍表示，現代公民應該關心公共事務，沒有去參與的話會被決定，台灣提供大家自由參與政治的機會，他鼓勵現場的新住民參加培力營後成為種子，傳承給後面的人，一起支持理想的政黨和政治人物。

民進黨婦女部主任蔡宛芬也表示，希望新住民透過兩天的課程得到滿滿的收穫，未來能邀請更多的人參與投入到公共事務，與民進黨一起努力，讓台灣社會可以看到新住民的力量，一起打贏年底選戰。

(工商)

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