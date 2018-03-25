UBA》世新時隔19年再捧季軍 何正峰荷包大失血

世新大學女籃時隔19年再奪季軍平隊史紀錄。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
世新大學女籃時隔19年再奪季軍平隊史紀錄，隊長梁雅媚12分、5助攻。(林宋以情攝)

世新女籃前一次站上頒獎台已經是87學年，時隔19年，世新女籃25日季軍戰71比62擊敗佛光大學，在小巨蛋追平隊史最佳，再捧季軍獎盃。教頭何正峰賽前用獎金激勵，這回笑著荷包大失血，估計將發出3萬獎金給球員。

106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽一級決賽，25日世新女籃展現留住獎盃氣勢，全場防守奏效，且重兵看管佛光射手林嘉慈，全場一度拉開到16分差，決勝節賽前在小巨蛋「撥穗」的畢業生諶怡君籃下連取4分，將勝利穩穩收進口袋。

19年前世新陣容奪季軍陣容含麥雅惠、黃曉潔數位中華女籃國手，為世新打下歷屆最佳，19年後這批80後學妹率領世新重返榮耀，何正峰歸功球員，與WSBL台元合作也收到成效。

「成功不是我一個人，辛苦的是球員練球兩邊跑，感謝她們的付出，這兩場表現很好。」何正峰昨日就頒出激勵獎金，今再如法炮製，「得分、籃板、助攻一次就200元，希望她們跨出門檻。」

對球員而言獎金倒是其次，隊長梁雅媚一圓小巨蛋捧獎盃願望，賽後笑得合不攏嘴，「我和歐馨嬪高中都和小巨蛋擦身，等了5年，第一次攻蛋就拿第3，沒有遺憾了。」

(中時電子報)

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