J.R.M.F.嘉年華會 玩出數學能力

茱莉亞‧羅賓遜數學嘉年華（J.R.M.F）今天登場，學生玩數學。（九九文教基金會提供）

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在美國風行多年的茱莉亞‧羅賓遜數學嘉年華（J.R.M.F）移師台灣，今天在國家考場及嘉義新港國小舉行，活動設計有多種不同單元的數學主題：彩色三角形、螺旋拼圖、位數總和、兔子爬樓梯、正方形拼圖、縱橫不交錯、摩天大樓等，結合大地闖關遊戲與數學桌遊。

J.R.M.F是由Google Guides的共同創辦人之一Nancy Blachman所創辦，紀念加州大學著名的數學教授Julia Hall Bowman Robinson所命名，希望透過提倡遊戲化學習的方式，啟發學生對數學的認知和探索，能有效增強學生對數學的興趣。

引進J.R.M.F活動的九九文教基金會董事長何焱銘說，數學如果只是考試用，怎麼可能會好玩？J.R.M.F的特色是不用紙筆考試而完全用手去操作數學概念，透過遊戲有效率的激發學習的內在熱情，越來越多頂尖大學也看到了其對數學教育的翻轉而願意共襄盛舉。

何焱銘表示，活動另一特色是遇到卡關的時候不用孤軍奮戰，鼓勵同組的孩子用討論解決問題，另外，每一桌有一位桌長，桌長看到學生們遇到問題時，不會直接說出答案，而是提醒重點，協助學生們順利討論下去。

樂利國小六年級同學黃文陽表示，他第一次來參加，遊戲很有趣，也不難，他覺得自己的數學能力普通，但以後有這樣的活動都希望來參加。

土城國小六年級同學胡珮錡表示，她是第一次來參加，題目覺得很難，看不懂，但大家一起做還是挺有趣的，以後有類似的活動還是會來參加。

建中數學老師曾政清表示：活動最主要的就是「實作」，過去都是運用紙筆來計算，但數學屬於多元能力，包括觀察、邏輯、推理等，所以透過實作團隊合作，讓孩子學習的更多。

(中時)

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