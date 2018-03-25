夢幻白色雪地睡一晚 五星級露營豪嗑噴汁烤雞羨煞人

2018年03月25日 18:52 中時電子報 簡怡欣 文／台灣女孩的北海道生活、編輯／

帳棚內還有鋪上地毯，看起來是不是比起自己家的房間看起來還高級。（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

GLAMPING是近年受到注目的新露營型態，不用自己搭帳篷，還有專人準備好豪華晚餐。帳篷內甚至比自己家裡面還要高級，現在在北海道十勝的中札内農村休暇村 フェーリエンドルフ也可以體驗到唷！放大露營的美好，縮小露營的不便，輕輕鬆鬆享受北海道大自然。

GLAMPING是近年受到注目的新露營型態，不用自己搭帳篷，還有專人準備好豪華晚餐。（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

露營不再把自己搞得灰頭苦臉了。（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

一打開比利時帳篷的拉鍊，因為有這非常吸引人目光的暖爐，帳篷裡面超級溫暖的，但是小心絕對手不要碰到暖爐及那根煙囪，手指會被燙傷到連指紋都不見呢。因為在屋頂還有排煙的空洞，不用在帳篷內不用擔心一氧化碳中毒的問題，只是要記得在暖爐裡一直添加木柴，這樣帳篷裡面才會一直維持在20度左右唷！

在豪華帳篷裡沒有睡袋，只有彈簧床唷！（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

露營不再把自己搞得灰頭苦臉了。（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

雖然說是豪華露營，但是所有的事情都要自己來，像是磨咖啡豆、燒熱水、放木材到暖爐裡面等等，偶爾還可以聽到帳棚上的雪落下來的聲音，落雪聲加上燒柴的聲音，形成了大自然最美的聲音。

天色漸漸變暗，在帳篷旁的營火露台也開始有專人幫我們開始準備料理，這裡一整桌的料裡是兩人份耶！這裡所有的料理幾乎都是十勝產食材，蔬菜串就直接插在半顆的高麗菜上，十勝產鹿肉，玻璃罐裡裝著沙拉，牡蠣放在冰塊上，還有裝飾用的蠟燭，放在年輪木頭盤上的菜色等等，全部可以吃到十勝的好味道。

這裡所有的料理幾乎都是十勝產食材。（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

十勝地雞料理後口感軟嫩。（圖／台灣女孩的北海道生活 提供）

一定要跟大家介紹著這十勝的地雞，把札幌啤酒放到地雞的屁股裡，經過四十分鐘後，地雞的肉可是會變得很軟嫩耶！晚餐的味道十分棒，氣氛也非常的好，食物都幾乎已經處理到最後一道程序，把鐵盤放在烤肉台裡面就沒有問題了，如果連放到烤爐裡也懶的話，還可以不加價請專人料理呢！

這裡總共有8個比利時帳篷，遠遠看起來就好像來到國外的感覺，另外也有很多棟雙層德式獨棟小木屋可以選擇，裡面當然也是佈置的美輪美奐。有了冬天-20度露營的經驗，真的是讓人難忘，下次要選擇德式獨棟小木屋住住看！

北海道十勝中札内農村休暇村

地址：北海道河西郡中札內村南常盤東4線

電話：+81 155-68-3301

(中時電子報)