2018年03月25日 16:35 中時 呂筱蟬

國際客家流行音樂節壯年、長青組展歌藝（呂筱蟬攝）

桃園市客家事務局25日於客家文化館舉辦「2018國際客家流行音樂節」歌唱大賽壯年組及長青組決賽，有許多親友團出奇招為參賽者加油打氣，甚至有俄羅斯媽媽因子女就讀客語生活學校，特地前來欣賞比賽、觀摩學習，考慮明年也來參賽。

壯年組的參賽者年齡介於40歲至60歲間，60歲以上的銀髮族則加入長青組，經過3月3、4日激烈的海選後，兩組的入圍者今日聚集在桃園客文館力爭高下。每位參賽者均精心裝扮、用心演唱，期望能奪得冠軍寶座。

客家局長蔣絜安表示，這兩個組別的參賽者經過歲月的洗禮，歷經人生的酸甜苦辣，除擁有累積數十年的人生經驗外，對社會百態的體悟也很深刻，因此每位都台風穩健、聲音響亮，唱起歌來情感格外豐富、扣人心弦。

長青組的曾清和高齡74歲，連年遠從台中至桃園參加客家歌唱比賽，鏗鏘有力的歌聲，在海選時獲得評審肯定，順利入圍決賽。壯年組的劉又綺十分熱愛客家歌，一早便遠從宜蘭前來觀摩長青組決賽，並不斷練唱，希望能在舞台上展現出最佳狀態。

4月28、29日將在桃園藝文廣場舉行「國際客家音樂展演暨頒獎典禮」，除邀請海內外客家歌手進行交流外，並辦理隆重的頒獎典禮，期盼客家音樂越來越受關注及民眾喜愛。

(中時)