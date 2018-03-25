目睹南非童臭水溝飲水 柔道選手李文慶每年認養300名貧童

2018年03月25日 16:42 中時 謝明俊

李文慶〔後排右2〕加入家扶基金會捐助認養貧童已達29年，至少認養過3000名貧童。〔謝明俊攝〕

39年前還在省體念1年級的李文慶，代表我國到南非參加國際柔道比賽，在約翰尼斯堡的鄉間，李文慶看見1名黑人兒裡站在臭水溝裡掏水喝，那一幕震撼了李文慶久久不能揮去，也讓他在事業有成之後，加入家扶基金會，全力投入認養國內外貧童，從起初每年扶養2名兒童，到現在，他每年固定認養300名國內外貧童，前後29年下來，李文慶幫助過的貧童超過3000人。

47年次的李文慶出生在嘉義朴子，包括他父親在內，李家來台5代都是在朴子當地務農維生，算是貧農家庭，但是在李文慶1歲那年，父親因幫人作保，家中幾分薄田全被抵走，原本經濟不好的李家，更是雪上加霜。

「我小時候的年代，中南部鄉下地方都是一樣的貧窮，也沒有工作機會。」排行老么的李文慶在父母親及兄長的拉拔下，順利念完高中，為了家計，李文慶跑到台北當水泥工學徒整整1年後，才存了一些錢進入台中省立體專繼續升學。

李文慶之所以能考進省體，靠的是柔道，那是在李文慶念國3時，看到人在「掩柔道」〔台語：摔柔道〕非常有趣，開始跟著啟蒙教練黃輝雄學起柔道，後來教練入伍，李文慶才轉到嘉義當地知名道館和平道館繼續習練柔道，靠著柔道專長考進省體。

李文慶有柔道天分，他從進省體開始，連續3年都奪下全國中正盃柔道比賽65公斤級冠軍，後來他服兵役時，也被選拔進入國家奧運儲備選手，但他知道他不能靠柔道養家活口，所以最後決定離開柔道界。

「我從念省體1年級開始，就利用下課時間打工賺錢，送貨、西餐廳服務生我都幹過！」李文慶因練柔道，身強體壯，老闆雇他送貨，1人抵2人用，20公斤一包麵粉，李文慶輕鬆扛著跑，讓老闆非常喜歡用他。

李文慶退伍後，決定放棄繼續在柔道的發展，很務實地找了藥品推銷工作，全省跑透透，為了跑業務，他咬牙拿出先前打工存下的積蓄25000元買了一部破裕隆，還花了3000元修車。「這部車整整陪我闖南走北3年多，我到現在還記得它！」

當時公司每日出差可報支250元住宿費，李文慶為了省錢，只能睡在車上，在各地公廁簡單擦洗身體，他努力3年多，因公司結束營業，李文慶轉行投入房地產賺入第1桶金開始，拓展個人事業至建材、電子等行業。

29年前，李文慶事業開始起飛，和老婆聊起10年前在南非看到的那一幕，太座想到家扶基金會專門在扶助貧童，建議李文慶可以從這開始。「孩子們無法選擇他們出生在什麼家庭，所以我們才要幫助他們！」李文慶從最早認養2個孩童開始，到14年前開始，固定每年認養300名貧童，至今已有超過3000名國內外兒童接受過李文慶的協助，如果這些兒童都算是李文慶的乾兒女的話，他可算是子孫滿天下了！

(中時)