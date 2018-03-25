專訪：扶貧不分國內外 李文慶喜見孩童自立事業有成

2018年03月25日 16:42 中時 謝明俊 /專訪 /專訪

李文慶29年來扶養超過3000名國內外貧童，多數被助兒童他都沒親自見過，但透過家扶基金會的安排，被助兒童都有寄來照片書信給李文慶，李文慶也曾探視國內的被助兒童，親眼見到這些兒童的可憐遭遇，讓他更堅定要幫助貧童們的決心。

李文慶回憶著，多年前他親自前往雲林土庫鄉下，探視一對被他認養的姐弟，姐弟都還在念國小2、3年級，父親在工地工作時不慎摔死，母親受不了生活壓力離家出走，姐弟只能跟著祖父母，令人不堪的是，祖父生病無法行動，只能靠祖母打零工維生，他第一次目睹什麼是家徒四壁，讓他非不忍。

另有1名同樣住在雲林的女童，父母親因到八掌溪戲水雙雙溺斃，李文慶開始認養扶助女童，除了每個月固定的扶養費，李文慶還負起女童的學費，一直到女童藥專畢業考上藥劑師為止，幾年前，昔日女童長大成婚，李文慶夫婦還特底去參加婚宴。「看到自己幫助的孩子能夠自立自強，有所成就時，那是最大的快樂！」李文慶說。

國外的被助兒童，李文慶雖都沒親自見過面，但都有透過家扶基金會安排，寄來照片書信給李文慶，今年家扶基金會特別安排9個國家的被助兒童青少年來台與認養人相見歡，由李文慶認養的柬埔寨籍青年大衛也特底被邀請來台， 第一次的會面雖然帶著些生疏，但大衛主動上前擁抱李文慶的舉動，讓李文慶感受到孩子們最真誠的回報。

(中時)