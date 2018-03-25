美＋印度施壓！？馬爾地夫解除45天緊急狀態

2018年03月25日 16:41 中時電子報 何宜玲

馬爾地夫上月爆發政爭，宣布全國進入緊急狀態。總統雅門日前宣布解除，國家進入正常運轉。圖為馬國警察以胡椒噴霧驅離抗爭民爭的畫面(圖/美聯社)

印度政府可能私下和美國聯手施壓馬爾地夫，迫使總統雅門(Abdulla Yameen)解除了自2月5日起，為期45天的全國緊急狀態。日前中國和印度紛紛在馬爾地夫周邊的印度洋增派艦艇，形成一來一往的海上拉鋸戰，也可能隨著緊急令解除而暫時告一段落。

據《日本經濟新聞》中文版報導，這次馬爾地夫總統雅門宣布解決緊急狀態的幕後原因，可能是政府遭受來自印度和美國的聯手施壓。馬爾地夫上月爆發現任總統和前總統「政爭」，讓全國進入緊急狀態。

當時，馬爾地夫前總統納希德(Mohamed Nasheed)譴責頒發緊急狀態沒有法律依據，請求印度派兵支援，印度因此在印度洋增派艦艇。

不過，支持雅門政權的中國知情以後，也同樣向馬爾地夫近海派出了多艘驅逐艦，相距印度艦艇只有50公里，讓印度軍方發出警告。中國和印度的海上拉鋸戰，一度相當緊張。

報導稱，印度政府可能私下與美國聯手，對馬爾地夫總統雅門施壓，要求他解除日前的全國緊急狀態。為期45天的馬爾地夫政局動盪，終於告一段落。

上月5日馬爾地夫首度頒布為期15天的緊急狀態後，又於20日宣布延長30天，

直到本月22日為止，才終於解除了緊急狀態。雅門總統宣稱在安全部門建議下，國家已可以正常運轉。

(中時電子報)