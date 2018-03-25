陣鼓教學助身障寶貝　強化自身能力

九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心教學合作，成立「九天寶貝聯盟」身障陣鼓團研發陣鼓教學課程，與讓身障寶貝藉由學習，能夠成長。（甘嘉雯攝）

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九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心教學合作，成立「九天寶貝聯盟」身障陣鼓團研發陣鼓教學課程，與讓身障寶貝藉由學習，能夠成長。（甘嘉雯攝）
九天民俗技藝團與寶貝潛能發展中心教學合作，成立「九天寶貝聯盟」身障陣鼓團研發陣鼓教學課程，與讓身障寶貝藉由學習，能夠成長。（甘嘉雯攝）
不少民間單位都是支持寶貝潛能發展中心成長。（甘嘉雯攝）

桃園寶貝潛能發展中心與「陣頭-九天民俗技藝團」教學合作，組成全台唯一「九天寶貝聯盟」身障陣鼓團，共同研發陣鼓教學課程，幫助身障寶貝強化自身能力，公演賣力演出，讓這些小朋友展現辛苦練習成果。

主任陳美谷指出，13年前畢業的寶貝，已經開始面臨還沒有能力就業的困境，目前中心籌「寶貝家園」，就是為了要讓大寶貝們能有多一些機會而存在。

不過根據了解，寶貝家園雖然順利募到第一期款項，但目前第二期工程款尚缺1476萬元，陳美谷說，如果無法募集成功，寶貝家園就會面臨停工的窘境，這看似龐大的經費，其實只要有15萬人願意捐100元，或是1.5萬人捐1000元就可以達成。

包括立委段宜康桃園辦事處主任黃永鎮等人都大力支持寶貝潛能發展中心，黃永鎮說，這些身障小朋友只要接受早療等相關療程，就能有多一點機會能夠幫助自己，也減少對家庭的負擔，每次看到小朋友賣力打鼓的模樣，就深受感動。

為了完美演出，身障小朋友必需比一般小朋友付出更多的心力，表演結束，他們的生活仍舊持續著，需要社會上更多人士的支持；而早離開寶貝潛能發展中心的大寶貝，也在等待早一天進入寶貝家園，學習更多技能，強化自身能力。

(中時)

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