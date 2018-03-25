沒經歷二軍磨練 中信菜鳥吳明鴻先發蹲捕了！

2018年03月25日 16:42 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟菜鳥捕手吳明鴻今年二月才報到，沒歷經二軍磨練，就拚進開季一軍名單，今(25日)中信兄弟再碰Lamigo桃猿，吳明鴻更被拔擢為先發捕手，將跟洋投艾迪頓先發抗敵，吳明鴻直言，雖然本就做好會輪替捕手的準備，「但沒想到這麼快能首次先發，看到名單當下很意外。」

23歲的吳明鴻是去年中信選秀第五指名，但他8月初簽約後，因球隊人數滿編，僅登錄沒有註冊。吳明鴻隨後去打爆米花聯盟，助合庫奪冠，同時也服完12天補充役，今年1月26日才向中信球團報到，並跟著一起到美國亞利桑納春訓。

吳明鴻沒打過中職二軍，靠著熱身賽的好表現，菜鳥年就從一軍開季，並在例行賽第二場，就要擔綱先發捕手重任。吳明鴻說，之前有準備好要跟學長王峻杰輪替，今天到球場看到先發名單，當下意外且興奮，「沒想到那麼快就要首次亮相。」

吳明鴻將跟艾迪頓搭配，對抗猿隊兇猛的打線，面對「全猿主場」強大的氣勢，他沒有畏懼，反倒相當興奮，「場邊那麼多球迷，看他們喊得很大聲，也覺得像在為我們加油。」至於首次蹲捕的策略，吳明鴻心裡已有盤算，他說，先前跟投手都有互相討論，搭配上應不會有太大的問題。

談起首次先發，吳明鴻表現沉穩，看起來沒有多餘的緊張感，他也說，自己是平常心應對，「告訴自己去享受過程，沒有特別設定要達成什麼目標，做好自己的工作，穩定發揮就好。」對吳明鴻來說，穩定且整季健康留在一軍，是他對自己的期許。

吳明鴻直接上一軍，今天先發在攻守兩端，考驗是絕對少不了。吳明鴻認為，相較打擊，守備、阻殺是自己的優勢；有無最想抓到的猿隊跑者？他說，如果有人想跑，那一定是有實力，「每個跑者都想要抓到。」

(中時電子報)