無業失婚母任由10歲女凌虐6歲弟 4子女被安置

年僅6歲讀大班的兒子被10歲姊姊呼巴掌，左臉頰被掌摑後明顯紅腫。（謝瓊雲翻攝）

友善列印
中時
年僅6歲讀大班的兒子被10歲大姊以剪刀割傷，手臂上留下數道疤痕。（謝瓊雲翻攝）
10歲的大姊承認有對弟弟飛踢，致其左眼角出現血絲但並未說明是媽媽指使或授意。（謝瓊雲翻攝）
獨力扶養四子女的單親媽，近期因甲狀腺亢進又腳痛而暴瘦。（謝瓊雲翻攝）
平日一家人就擠在這張床上，除女嬰外三的孩子僅共用一條薄被。（謝瓊雲翻攝）
門外、屋內都髒亂不堪，蟲蠅老鼠亂竄，惡臭刺鼻的客廳還有餿掉的食物。（謝瓊雲翻攝）
門外、屋內都髒亂不堪，蟲蠅老鼠亂竄，惡臭刺鼻的客廳還有餿掉的食物。（謝瓊雲翻攝）

兒童節前夕，彰化縣卻傳出家暴事件。32歲無業的單親媽疑似情緒不穩定，涉嫌長期對子女不當管教，半夜鄰居常會聽見小孩哭聲；本月更疑似默許10歲長女凌虐三子，兒子左臉紅腫、眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，縣議員張雪如接獲通報，已請社會處啟動緊急安置。

這名未婚媽媽獨力扶養10歲長女、8歲次女、6歲長子，以及與前男友生的2歲女嬰；近期因罹患甲狀腺亢進暴瘦，疑似無法負荷經濟與養育壓力，情緒波動起伏很大。

張雪如表示，去年10月獲悉次女脖子有明顯勒痕，疑似是母親不當管教以狗鍊勒住脖子導致，她在員警陪同下家訪，發現住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭，床上散落衣物、還有沒清理的大便，三個孩子僅共用一條薄被，客廳更是刺鼻髒亂，泡麵遭老鼠啃咬、餿掉的食物蚊蠅亂飛，令人不忍卒睹。

張雪如說，因孩子全都否認被打，當時僅能就環境部分要求媽媽改善，沒想到不到半年，竟然換讀大班的弟弟，被大姊拳打腳踢滿身傷，還疑似壓力大掉髮導致「鬼剃頭」頭頂禿了一塊；十歲大姐更是滿臉恨意，不只討厭不乖的弟弟，也明顯有叛逆、偏差行為，令人心疼、不捨。

校方強調，兩姊妹皆輕度智能障礙，前年10月發現媽媽因孩子沒寫功課而以打火機餘溫燙傷長女臉頰，首度進行校安與兒少保通報，即安排老師放學後留校一對一輔導寫功課、認輔老師個案輔導，只要一發現孩子有外傷、異狀，就請護理師檢查傷勢，查明後立即進行兒少保通報及校安通報，迄今二姐妹共通報七次，並轉介心理師到校對姊妹進行輔導諮商。

社會處表示，針對該家庭早已積極介入輔導，除每月16000元低收入戶補助，另有家扶中心經濟扶助5100元，之前零星不當管教事件，均未達緊急安置的法定標準，但這次弟弟受虐事件，上週五以緊急將4童安置於安全處所。

社會處指，經社工了解，媽媽說因最近腳受傷，才叫姊姊幫忙照顧弟弟妹妹，孩子均未親口說被媽媽打，也並未承認媽媽有教唆大姊打人，是否涉犯兒少法還需再調查釐清，母親精神狀況，則會轉請衛生局，進一步由專業評估是否需強制就醫。

彰化家扶中心主任王震光指出，較年長的未成年子女，若需代替父母負起親職，承擔起照顧較年幼未成年弟妹責任，長期下來亦變成「過度親職化孩童」，失去應有的快樂童年，因壓力過大，可能產生負面情緒甚至傷害弟妹的情形。

(中時)

專訪：扶貧不分國內外 李文慶喜… 白玫瑰協會赴司法院 抗議色法官…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。