無業失婚母任由10歲女凌虐6歲弟 4子女被安置

2018年03月25日 16:55 中時 謝瓊雲

年僅6歲讀大班的兒子被10歲大姊以剪刀割傷，手臂上留下數道疤痕。（謝瓊雲翻攝）

10歲的大姊承認有對弟弟飛踢，致其左眼角出現血絲但並未說明是媽媽指使或授意。（謝瓊雲翻攝）

獨力扶養四子女的單親媽，近期因甲狀腺亢進又腳痛而暴瘦。（謝瓊雲翻攝）

平日一家人就擠在這張床上，除女嬰外三的孩子僅共用一條薄被。（謝瓊雲翻攝）

門外、屋內都髒亂不堪，蟲蠅老鼠亂竄，惡臭刺鼻的客廳還有餿掉的食物。（謝瓊雲翻攝）

門外、屋內都髒亂不堪，蟲蠅老鼠亂竄，惡臭刺鼻的客廳還有餿掉的食物。（謝瓊雲翻攝）

兒童節前夕，彰化縣卻傳出家暴事件。32歲無業的單親媽疑似情緒不穩定，涉嫌長期對子女不當管教，半夜鄰居常會聽見小孩哭聲；本月更疑似默許10歲長女凌虐三子，兒子左臉紅腫、眼角出現血絲，手臂更出現剪刀割傷疤痕，縣議員張雪如接獲通報，已請社會處啟動緊急安置。

這名未婚媽媽獨力扶養10歲長女、8歲次女、6歲長子，以及與前男友生的2歲女嬰；近期因罹患甲狀腺亢進暴瘦，疑似無法負荷經濟與養育壓力，情緒波動起伏很大。

張雪如表示，去年10月獲悉次女脖子有明顯勒痕，疑似是母親不當管教以狗鍊勒住脖子導致，她在員警陪同下家訪，發現住家髒亂不堪，屋內外堆滿髒衣服散發惡臭，床上散落衣物、還有沒清理的大便，三個孩子僅共用一條薄被，客廳更是刺鼻髒亂，泡麵遭老鼠啃咬、餿掉的食物蚊蠅亂飛，令人不忍卒睹。

張雪如說，因孩子全都否認被打，當時僅能就環境部分要求媽媽改善，沒想到不到半年，竟然換讀大班的弟弟，被大姊拳打腳踢滿身傷，還疑似壓力大掉髮導致「鬼剃頭」頭頂禿了一塊；十歲大姐更是滿臉恨意，不只討厭不乖的弟弟，也明顯有叛逆、偏差行為，令人心疼、不捨。

校方強調，兩姊妹皆輕度智能障礙，前年10月發現媽媽因孩子沒寫功課而以打火機餘溫燙傷長女臉頰，首度進行校安與兒少保通報，即安排老師放學後留校一對一輔導寫功課、認輔老師個案輔導，只要一發現孩子有外傷、異狀，就請護理師檢查傷勢，查明後立即進行兒少保通報及校安通報，迄今二姐妹共通報七次，並轉介心理師到校對姊妹進行輔導諮商。

社會處表示，針對該家庭早已積極介入輔導，除每月16000元低收入戶補助，另有家扶中心經濟扶助5100元，之前零星不當管教事件，均未達緊急安置的法定標準，但這次弟弟受虐事件，上週五以緊急將4童安置於安全處所。

社會處指，經社工了解，媽媽說因最近腳受傷，才叫姊姊幫忙照顧弟弟妹妹，孩子均未親口說被媽媽打，也並未承認媽媽有教唆大姊打人，是否涉犯兒少法還需再調查釐清，母親精神狀況，則會轉請衛生局，進一步由專業評估是否需強制就醫。

彰化家扶中心主任王震光指出，較年長的未成年子女，若需代替父母負起親職，承擔起照顧較年幼未成年弟妹責任，長期下來亦變成「過度親職化孩童」，失去應有的快樂童年，因壓力過大，可能產生負面情緒甚至傷害弟妹的情形。

(中時)