高材生就可以任性？ 大鬧北捷車廂惹民怨

2018年03月25日 16:49 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

大部分的人在搭乘大眾交通工具時，都會安靜地滑手機或是做自己的事，不過總是會有部分的人會在車廂上不固他人感受大聲喧嘩或嬉鬧，日前就有人發現有幾名「高材生」在北捷的車廂中大聲嬉鬧，儼然成了他們的遊樂場，這讓網網友看完相當傻眼大嘆「超荒唐」。

疑似為就讀耶魯大學高材生在台北捷運上嬉鬧。(圖/翻攝自爆料公社)

一名網友在知名臉書社團爆料公社上發文，他表示自己在看哀居(Instagram)的現實動態時發現，有一群在國外就讀大學或是即將到國外念大學的國際學生，錄下了他們在台北捷運車廂內做出的「荒唐行為」，其中影片中用手拉環做體操動的學生，還是就讀美國知名大學「耶魯大學」的學生，在一旁錄影嘻笑的的攝影者就是去年建中畢業上耶魯大學的學生，原PO表示「真的覺得這樣的行為TMD(他X的)超荒唐，還大膽發在哀拘限動(Instagram限時動態)，帳號還是社公開，很明顯根本也不怕別人看到」，原PO對這群高材生的行為感到相當不滿。

幾名高材生在台北捷運上嬉鬧。(圖/翻攝自爆料公社)

不僅在捷運上嬉鬧還拍攝影片上傳。(圖/翻攝自爆料公社)

底下的網友看完影片都表示「學歷跟人品反差」、「高知識不等於有品德」、「天呀！素質⋯⋯」、「 只知道讀書的機器！教養很差！」、「讀書讀到腦袋壞了！可憐喔～」、「學歷跟教養真是兩回事……」、「等等拉環斷掉摔傷會不會又要國賠或捷運站賠-.-」、「無聊當有趣」、「高學歷低智商」、「腦子進水？秀下限無極限」、「高學歷不代表高智商」。

(中時電子報)