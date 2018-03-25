挑戰柯P 李錫錕宣布以無黨籍身分參選

2018年03月25日 16:43 中時 柯伶穎 、 陳怡誠

在網路擁有高人氣的台大政治系教授李錫錕，今日舉辦「POWER感謝祭」，正式提出參選政見宣布投入台北市長選舉，李錫擁有終身國民黨員身分，但他強調將以無黨籍身分參選，並拋出「泛在野力量」，指藍綠兩黨若覺得現任台北市長柯文哲做不好，都可以跟他合作。

有台大最狂教授、在臉書有近70萬粉絲之稱的「錕P」李錫錕，正式宣布參選台北市長，並提出松山機場遷移的政見。將松山機場轉作「松機特區」。李錫錕表示，松機的面積是大安森林公園的8.5倍大，所以可以拿八分之一的土地出來做巨木森林公園，其餘則是興建5萬戶公宅，優先提供給育幼家庭、無宅老人與青年、經濟弱勢等市民，其中有一萬戶則是作為都更中繼宅。

至於錢從哪裡？李錫錕說，預估8年約需2000億元，中央、地方出1600億元，不足的預算可以透過發公債的方式因應。

李錫錕表示，不僅是台北，台灣民眾都對於藍綠惡鬥感到厭倦，選民要的是超越黨派。對於未來是否和國民黨整合？李錫錕說，宣布參選就是責任，年底選票上面一定會有李錫錕三個字，若沒有參選到底，「那宣布有什麼意義，這樣以後還可以在台灣晃來晃去嗎？」

柯文哲也是深受年輕人喜愛，被問到勝算在哪裡？李錫錕則說，政治人物要看「3P」，也就是個性personality、政策policy、執行performance，論3P，我都是加分。他批柯文哲不負責任，都開芭樂票，根本沒有兌現支票的個性和魄力，價值觀也矛盾和錯亂，民調很高，但是局處首長都出走、眾叛親離，這就是我和他不一樣的地方。

(中時)