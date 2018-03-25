2018亞太影展在台灣 李祐寧擔任主席

2018年03月25日 16:59 中時 潘鈺楨

各國代表理事出席會議。（亞太影展第58屆策展團隊提供）

亞洲太平洋電影製片人聯盟 ( Federation of Motion Picture Producers in Asia-Pacific ,簡稱FPA ) 25日在台中日月千禧酒店舉辦國際理事高峰會，由各國代表理事出席，正式宣告第58屆亞太影展將由台灣承辦，並且一致推崇由台灣資深電影導演李祐寧擔任第58屆主席。

新銳導演洪馬克則擔任執行長（福爾摩沙國際電影節主席），林瑋倫擔任台北代表（台灣未來影像發展協會會長），當日啟動酒會上也正式公佈本屆重量級的執行委員名單。

對於先前亞太電影製片人聯盟主席楊世鹽對外發表聲明，認為台灣沒有主辦權，洪馬克表示，每年亞太影展舉辦地點是由亞洲太平洋電影製片人聯盟24國會員共同投票決議選出，籌劃亞太影展在台灣舉辦已近半年，於今天特別選在台灣召開理事高峰會，超過半數的會員國齊聚宣布第58屆亞台影展在台灣正式啟動，後續徵件以及評選作業將會如火如荼展開。

本屆亞太影展執行團隊集結台灣重量級老中青三代電影人，承辦團隊包括：

主席

李祐寧 台灣資深電影導演 中華電影製片協會理事長 崇右影藝科技大學影視傳播系教授

副主席

葛樹人 媒體教父 宬世環宇國際媒體股份有限公司 董事長

林瑋倫 台灣未來影像發展協會會長

秘書長

劉鵬翼 中華電影製片協會秘書長

執行長

洪馬克 福爾摩沙國際電影節主席

執行委員 (以下以姓名筆劃排列)

吳思遠 香港思遠影業公司 監製/導演

吳高雄(吳功) 台灣電影製作發展協會理事長

沈可尚 台北電影節執行長/導演

邱順清 美亞娛樂發展股份有限公司 董事長

林添貴 阿榮影業股份有限公司 董事長

林湘評 台北市影音節目製作商業同業公會 理事長

林錫輝 台灣電視劇製作產業聯合總會 會長

徐嘉森 和展影視股份有限公司 董事長

陳文彬 導演/編劇 彰化縣文化局局長

陳鴻元 電影監製/中華電影製片製片協會 常務理事

梁 良 劇本顧問 資深影評人

黃茂昌 前景娛樂有限公司總經理

楊力州 中華民國紀錄片發展協會理事長

瞿友寧 氧氣電影有限公司 導演/監製

劉京陵 上京影業有限公司 導演

劉益東 汎音達影視傳播股份有限公司 董事長

劉鵬翼 中華電影製片協會秘書長

(中時)