男星為救安心亞 爆破現場慘見血！

是元介和安心亞主演《殺手不笨》，該片多在台中取景。（滿滿額娛樂提供）

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新加坡演員Gadrick在片中愛慕安心亞。（滿滿額娛樂提供）
Gadrick手臂和腰都被遭爆破物打中，導致不少大大小小的傷口。（滿滿額娛樂提供）

國片《殺手不笨》25日由新加坡導演梁志強帶領演員安心亞、是元介、納豆、陳芷尤（Apple）和Gadrick出席在台中州廳的開鏡記者會，安心亞頂著粉紅色假髮、身穿粉色夾克和紗裙現身，她雖自稱是「芭比娃娃」，但坦言試裝時看著鏡中的自己不停翻白眼，尤其把照片拍給朋友看時，所有人都超級排斥，好友納豆表示第一次見到她新造型時只想說：「走開啦！」但也搞笑安慰：「蔡依林都可以整根橘色、妳也可以整根粉紅色。」

梁志強表示因為沒見過安心亞挑戰「公主病」形象，所以希望挖掘她不同喜感，大讚安心亞潛力十足，安心亞原本不能接受粉紅過多的打扮，直呼：「Too much！（太多了）」但也訝異自己已被角色潛移默化，「昨天逛網路賣場時買了好幾件粉紅色衣服。」私下還會開始用娃娃音說嗲話，也被朋友們開玩笑喝斥：「走開啦！」

片中有許多槍戰爆破場面，演員Gadrick昨晚甚至為英雄救美，撲身保護站在爆破牆邊的安心亞，導致手和腰都見血受傷，劇組趕緊為他處理傷口，用液態OK蹦包紮並上膚色妝後繼續拍攝，其實2人在片中有些許情愫，梁智強透露Gadrick昨只穿內褲，安心亞則是衣衫不整，安心亞表示，如果Gadrick沒有即時護住她，「那就是我遭殃了！」安心亞在另場戲也被流彈彈到大腿，幸好沒有受傷，遭納豆嗆：「脂肪太厚！」她立刻狠瞪納豆，還故意耍狠恐嚇：「不要一起演到槍戰戲！」該片預計5月初殺青。

(中時)

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