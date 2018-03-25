黃明志打造大馬女團撞臉周子瑜 墓園大膽跳快閃舞

2018年03月25日 16:59 中時 許雅淳

黃明志打造新女團「AMOi-AMOi」。（RED PEOPLE提供）

黃明志打造新女團「AMOi-AMOi」。（RED PEOPLE提供）

黃明志打造新女團「AMOi-AMOi」。（RED PEOPLE提供）

黃明志打造新女團「AMOi-AMOi」，由馬來西亞和台灣網紅組成，成員有May（吳翠媚）、Stella （樂晴）、ET（王依渟）、洪少琦平均年齡20歲的女生。其中Stella被封為「被搭訕女王」，也有「大馬周子瑜」封號，她來台受訓期間在西門町被怪叔叔搭訕，竟有陌生人跑著對她說：「周子瑜可以合照嗎？」讓她嚇得花容失色，事後覺得被誤認為周子瑜感到蠻開心。

首波主打歌〈AMOi-AMOi 〉由師父黃明志操刀，在台北各地進行「快閃AMOi舞」的拍攝，包括總統府、松山機場、忠孝橋、大安森林公園等超過20個地點拍攝。甚至到墓園跳快閃舞「吵死人」，她們表示這首歌的概念是「我們是AMOi-AMOi，全世界注意注意！」而這個世界除了人類以外，還有神明和鬼靈的存在，所以當然不只是要讓人類聽見。

她們打趣說：「有點像去像去舉辦『產品發表會』，希望歌曲也有受到靈界的朋友的肯定，還好明志老師沒有要我們單獨在晚上拍攝，不然應該無法如此的輕鬆完成！」

而她們除了誇獎黃明志有才華，卻也控訴他慘無人道，「有一次在台北4天拍2首MV+專輯封面，其中MV拍攝連續60個小時」，當時黃明志不睡覺竟引爆胃潰瘍，連帶也操到她們開始感冒生病。

(中時)