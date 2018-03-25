直播男友家暴撞門 女模被打破頭冒死喊「救我」

馬來西亞名模林雲遭男友打破頭家暴，直播求救。(取材自Leng Yein臉書)

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中時電子報

馬來西亞模特兒兼知名DJ林雲(Leng Yein)，2012年曾以饒舌團體「Sugar Daddy」成員身分來台演出，她還公開認了愛美接受整形手術，話題性十足，而林雲除了演藝工作、副業經營有成外，還有一個穩定交往2年、小她8歲的律師男友Peter，過去小倆口常在社群網站曬恩愛，外界本以為她是愛情、事業兩得意的人生勝利組，沒想到日前她竟開直播求救，哭喊被男友家暴打得頭破血流，場面怵目驚心。

林雲前天一早突然在臉書開直播，穿著白色抹胸小可愛、黑色小褲的她，赤裸在屋內亂竄，失神對著鏡頭訴說跟對方交往2年，多次被打到頭破血流，已忍無可忍，躲避男友追擊的林雲，最後藏身臥室緊拉著門把，門外則聽到Peter的叫囂聲，林雲滿臉驚恐表示透露男友最近一次家暴還拿刀，哭喊不想就這樣死掉，求眾人幫忙分享影片，哭喊「救我，拜託」，而就在她以肉身擋門痛哭的時候，男友Peter冷不防出現在她房間窗口外，冷冷監視她的一舉一動。

日前林雲因為吃海鮮過敏，導致背部、淋巴腫大化膿，一度呼吸困難，最後緊急飛來台灣找李進良取出胸部的假矽膠，才撿回一命，因此她才會在求救直播中大喊自己才剛被救回一命，如今命懸一線，逼得開臉書直播自救，情況危急，網友看了也相當擔憂，沒想到直播到11分鐘處竟然中斷了2分鐘之久，之後林雲才連番po文「他鎖了我的wifi，救我」、「Help me」。

而據大馬媒體報導，之後林雲獲救並在朋友陪伴下報警，做完筆錄後也在臉書po出被打的證據，後腦杓、手指、雙頰、雙腿、手掌等滿布血跡，畫面驚悚，林雲吐露兩年來不斷原諒男方，盼他醒悟，但反遭男方威脅，說能叫林爸爸殺掉林雲與妹妹，也爆料自己不是唯一一個受到Peter加害的女友，難過地說自己沒什麼好失去了，「就算你是律師，在警界有很多朋友，我也要大聲喊出我不要再被家暴」，痛訴渣男惡行，而交往期間，林雲甚至曾在Peter過23歲生日時送上23件名貴禮物，包含上百萬的賓士跑車，結果竟多次被家暴，真心換絕情。

(中時電子報)

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