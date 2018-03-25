納豆驚呼：屎在腳邊飄 是元介窩下水道吸沼氣

納豆和是元介在下水道上演緊張槍戰戲。（滿滿額娛樂提供）

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是元介（左）和安心亞、納豆共同演出《殺手不笨》。（滿滿額娛樂提供）
納豆（前）是元介（左後起）、安心亞、台中新聞局局長卓冠廷、監製陳其遠、導演梁志強和Gadrick、Apple在台中州廳出席開鏡儀式。（滿滿額娛樂提供）

納豆和是元介在《殺手不笨》中飾演殺手拍檔，2人一開拍就得整天待在20公尺深的下水道，近10小時待在臭氣熏天的地方拍戲，還看到、聞到許多「物品」經過腳邊，是元介笑說：「早上是牙膏，中午是洗碗精。」納豆笑說：「可以感受到台中人一整天生活的味道，下午會有屎飄過。」

是元介表示為求安全，所有人在裡面待1、2小時就必須出來呼吸一下新鮮空氣，「因為會有沼氣。」劇組也有人負責測量沼氣含量，納豆表示回到飯店都彷彿能聞到下水道的味道，「鼻毛也殘留，毛細孔打開好像也會散出來。」

據知安心亞接下來也有下水道戲份，導演梁志強恐嚇她會在「更髒更噁心的地方」拍攝，在場演員們還繼續故意逗她，「會有一整牆的蟑螂，走過去就會散開喔！」她一聽到裡面會有蟑螂，她緊張直呼：「真的假的！」還不停大叫：「不能有蟑螂！」

是元介此次為演出殺手，提前半個月上武打課程，他表示已經練會後空翻和倒立，肌肉也更結實，納豆也大讚拍擋連飲食都很節制，「他（是元介）看我們在吃各種宵夜，他卻堅持只吃三明治。」體型向來圓潤的納豆被問是否也要效仿對方，他搞笑回：「不行啦，（外型）要連戲啊！」

(中時)

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