準備100首猿隊加油歌 彩香自製精美筆記

2018年03月25日 17:18 中時電子報 蔡銘仁

前羅德「乾杯女孩」彩香受邀來台，期間限定加入LamiGirls陣容，Lamigo桃猿昨開幕戰交手中信兄弟，彩香首次亮相，參與整場表演，動作毫不馬虎，她說，3月初收到邀請，知道猿隊有100多首加油歌，從早到晚不斷練習，還自備一本精美筆記本。

彩香受訪時，開心把筆記拿出來分享，筆記旁貼上每個球員的頭像，頭像旁則寫上他們對應的加油歌；介紹筆記過程中，翻到有一頁貼著猿隊的「猿氣小子」照片，她還開心的特別指出來，相當喜歡這猿隊的吉祥物。說到最喜歡的加油歌，彩香透露，是詹智堯和王柏融的加油歌。

彩香為了當猿隊啦啦隊自製的筆記。(蔡銘仁攝)

彩香先前跟著羅德來台，昨則首度以LamiGirls身分亮相，她說，賽前真的相當緊張，甚至連飯都吃不太下，「早餐吃菠蘿麵包，也只吃了一半」，到比賽結束後，心情才放鬆下來。當猿隊施放勝利煙火時，彩香坦言，「當下真的很感動，眼淚不自覺就流了下來。」

彩香起初先在一壘區，5局後換到三壘區，她直言，這次加入應援，感覺跟先前真的不一樣，球迷很熱情，一直給她鼓勵，讓她能越來越融入，更賣力的表演。最讓彩香印象深刻的，是昨場邊不少人戴著寫上「彩香啤酒」字樣的墨鏡，不少球迷跟她互動、拍照，也讓她相當開心。

(中時電子報)