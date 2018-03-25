台中花博館讓他很舒服 柯P自爆：差點睡著！

2018年03月25日 18:02 中時 王文吉

台北市長柯文哲（左）對於「再生塑化磚」很感興趣，還特別請都發局長林洲民（右）來看看。（王文吉攝）

台北市長柯文哲參訪台中花博展館，自曝「坐在裡面很舒服，差點睡著！」（王文吉攝）

台中花博吉祥物「虎媽」歡迎台北市長柯文哲（右）來訪。（王文吉攝）

「虎媽」送邀請卡給柯文哲（中），力邀「柯P伯伯與熊讚一起來逛花博」（王文吉攝）

「虎媽」突然向兩位市長索吻，林佳龍（左）大方嘟嘴獻吻，柯文哲（右）怕親得「一嘴毛」，表情有點尷尬。（王文吉攝）

台北市府與台中市府團隊於花博發現館台中市府團隊進行「雙城交流」。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（中）陪同台北市長柯文哲參訪花博探索館。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（右）陪同台北市長柯文哲（中）參訪花博探索館。（王文吉攝）

台中花博館讓柯P差點睡著！(王文吉攝影)

台中花博發現館採用再生塑化磚興建，使視覺穿透引入綠意、降低空調耗能，台北市長柯文哲25日率團前往參訪，對於「綠能建材」很感興趣，還稱讚「坐在裡面很舒服，可以聽到蟲鳴鳥叫，差點睡著！」針對林佳龍提到「花博卡個資」問題，他打包票表示「台北的小學生使用記名悠遊卡已有10多年，從沒發生洩漏情形，叫你們台中的民代不用擔心啦！」

柯文哲率市府團隊前往花博發現館工地，與台中市府團隊進行「雙城交流」，一抵會場，花博吉祥物「虎媽」隨即送上邀請卡，除力邀「柯P伯伯與熊讚一起來逛花博」，「虎媽」還難得害羞向兩位市長索吻，林佳龍大方嘟嘴獻吻，柯文哲則意思意思碰一下「虎臉」。

林佳龍表示，台中花博設施採「場地借用」概念，6個展館中，4個會現地保存，另外2個會異地保存，並會結合地方產業共同策展，優先在地採購，減少碳足跡。他也允諾要著手規劃「台北週」，柯文哲說「這個絕對沒問題，如果票價優惠折扣夠多，我們會傾巢而出」。

對於台中花博將採用電子票證，並發行「記名」花博卡，林佳龍表示，開放申請2個多月以來，已有72萬名市民申請，但部分民代質疑「個資」問題，因為是由台北悠遊卡公司團隊負責製作，這個部分要請柯市長回答。對此柯文哲表示，「我們台北的小學生使用的悠遊卡也是記名制，十多年來沒發生外洩情形，叫你們台中的民代不用擔心啦！」

柯文哲對於台北悠遊卡公司負責花博卡業務深具信心，也對花博展館讚譽有加，他聽完簡報後說「坐在裡面很舒服，可以聽到蟲鳴鳥叫，差點睡著！」建築師向柯文哲介紹發現館與現有老樹融為一體，是在「森林裡蓋建築，建築裡有森林。」並且採用再生塑化磚建造，柯文哲還特別交代市府團隊說「這個不錯！」

(中時)