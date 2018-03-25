Seafood遭盜用名義斂財？ 妙禪澄清：假的別下載

妙禪疑遭人盜用名義斂財。(圖/翻攝自佛教如來宗官網)

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中時電子報
／綜合報導
妙禪擁有眾多弟子。(圖/翻攝自妙禪師父佛教如來宗如來精舍-唯一正式fb粉絲團)

近日佛教如來宗創辦人妙禪遭人發現，在手機的APP下載商店中出現了一款「佛教如來宗-妙禪師父」APP，想要下載此款APP還需要先付款890元，這消息讓許多網友瘋狂吐槽「小心業力引爆」，不過對此妙禪的臉書粉絲專頁PO文澄清「此款收費APP是盜版的，要眾弟子們不要下載，以免被騙」。

妙禪在自己的臉書粉絲專頁PO公告澄清。(圖/翻攝自妙禪師父佛教如來宗如來精舍-唯一正式fb粉絲團)

這款APP在網路上遭到瘋傳，引起眾多網友的討論，這讓妙禪不得不出面公告澄清，在他的「妙禪師父佛教如來宗如來精舍-唯一正式fb粉絲團」就PO公告表示「感恩 師父！讚嘆 師父！ 本門APP前陣子因系統尚在處理升級版下架，至今尚未申請上架。最近有盜用版收取費用，請小心，勿下載，那非本門系統」，似乎是在貼心提醒弟子們不要受騙上當。

此外，公告也提到「本門為單純弘法修行團體，無任何營利行為，官網及未來APP軟體在上架，過去，現在及未來都不收費」，目前此款「盜版APP」就是因為在隱私聲明內附上的連結，可以直接連結到「社團法人佛教如來宗如來實證協會」的網站，這讓很多人都無法辨別真偽，因此妙禪才會特別公告要大家別上當。

如今妙禪師父親自澄清，這個舉動也讓他的眾信徒們瘋狂洗版，大讚「感恩 師父！讚嘆 師父！」。

(中時電子報)

妙禪弟子在粉絲專頁上感謝師父的貼心提醒。(圖/翻攝自妙禪師父佛教如來宗如來精舍-唯一正式fb粉絲團)

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