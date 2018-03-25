熱銷款！陸第2架自製C919客機今年首試飛成功

中國商飛c919大型客機第二架機在上海浦東國際機場第四跑道起飛，迎來了2018年新春第一次飛行。(圖/中新社)

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中時電子報
中國商飛c919大型客機第二架機在上海浦東國際機場滑行道上滑行。(圖/中新社)

瞄準搶占飛機製造巨擘波音、空巴市場的大陸自製的C919窄體客機，該型第2架在周五迎來今年首次試飛並且成功。目前C919已經獲得了815架的訂單，並預計在2021年起開始交付並投入大量生產。

大陸自製的第2架大型客機C919在23日上午7點從上海浦東國際機場起飛，歷經2小時的試飛後，於上午9點分安全著陸，成功完成今年首次試飛。

C919大型客機於2009年首次發佈，原本預計在2014年首飛，2016年交付啟始客戶運營，但首飛最終延遲到去年5月。同年12月第2架C919客機在上海首飛，兩架飛機至今已試飛共23架次，第2架C919客機預計4月將到山東東營試飛。

C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。

C919熱銷 中國製造商將瓜分全球航空市場大餅

分析指出，大陸首款國產客機C919瞄準搶佔兩大飛機製造商波音和空中巴士的市場，C919雖然在技術上並非是最頂尖且屢次推遲投入商用，但C919的價格提供了很大的優勢。

C919的售價比起波音、空巴競爭對手少10%，且設計不但適用於中國，也適用於其他航空市場正迅速增長的新興市場，像是十分重視航空成本的非洲和亞洲航空公司，對於C919這款買得起且可以滿足大部分需求的飛機，接受度很高。

中國商飛公司副總經理、C919大型客機總設計師吳光輝日前透露，C919第3架客機預計今年底前將在上海浦東機場首飛。他也表示C919目前已經取得海內外共28個客戶的815架訂單，未來也著眼「929」等更多國產大飛機計畫。

(中時電子報)

文章來源：中新網

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