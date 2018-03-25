華夏之母故里 嫘祖文化論壇於鹽亭展開

2018嫘祖文化論壇25日在「嫘祖故里」的四川省綿陽市鹽亭縣舉辦開幕式。圖：吳泓勳

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2018嫘祖文化論壇25日召開，綿陽市人大常委會主任馬華期待推進嫘祖故里的社會文化發展。圖：吳泓勳
2018嫘祖文化論壇25日召開，前中共湖南省委書記徐光春說嫘祖成就奠定絲路與一帶一路的歷史根據。圖：吳泓勳攝

2018嫘祖文化論壇25日在「嫘祖故里」的四川省綿陽市鹽亭縣舉辦開幕式，綿陽市人大常委會主任馬華致詞時表示，身為華夏母親之都、世界絲綢之源的鹽亭縣，今年舉辦第三屆2018年海峽兩岸嫘祖文化交流，此地擁有深厚的文化底蘊，包含嫘祖文化、中醫始祖的岐伯文化、文同文化等都在這塊土地上孕育而生，嫘祖文化更是炎黃與巴蜀文化的重要組成。

馬華除對參與此次嫘祖文化論壇的各界人士、學者專家表示歡迎外，也相信在專家學者齊齊聚一堂、共同暢談之下，必將豐富嫘祖文化的內涵，也期待藉此推進嫘祖故里的社會文化發展。

根據史書記載，嫘祖正是黃帝正妃，因此被視為華夏民族之母外，更「首倡蠶桑」，成為蠶桑文化與絲綢文化的發明創始者。而鹽亭則為嫘祖的出生、成長與歸葬之地。

前中共湖南省委書記、中華炎黃文化研究會首席顧問徐光春演講指出，表示，正是嫘祖最早開始養蠶，這創舉讓有些人更認為中國四大發明其實應該把絲綢包含進去改稱五大發明。他說，如果沒有絲綢，就不可能有後來的絲綢之路，當今大陸推進的「一帶一路」戰略也會失去歷史根據，更凸顯該發明的偉大。

中華炎黃文化研究會常務副會長兼秘書長張希清也說，包含嫘祖文化在內的炎黃文化都是中華優秀傳統文化，近年大陸國家主席習近平多次強調弘揚中華優秀傳統文化，加上去年國務院辦公廳發布《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》，都把傳承、發展中華優秀傳統文化提升到國策地位，進而實現中華民族的偉大復興。

(旺報)

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