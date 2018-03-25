銀髮族變裝木棉道走秀　阿公阿嬤變fasion

改變民眾對輪椅使用者印象，白河日間照顧中心在白河林初埤舉辦「美輪美奐、白河銀髮變裝秀」活動，阿公阿嬤精心打扮，化身韓系潮男、海賊王、愛莎公主等，活力四射。（莊曜聰攝）

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阿公阿嬤精心打扮，化身韓系潮男、海賊王、愛紗公主等，活力四射，趁著木棉花未謝，走訪花道。（莊曜聰攝）
改變民眾對輪椅使用者印象，白河日間照顧中心在白河林初埤舉辦「美輪美奐、白河銀髮變裝秀」活動，阿公阿嬤精心打扮，化身韓系潮男、海賊王、愛紗公主等，活力四射。（莊曜聰攝）

白河日間照顧中心為改善民眾對輪椅使用者的傳統印象，今天選在白河林初埤木棉花道舉辦「美輪美奐、白河銀髮變裝秀」活動，將日照中心的爺爺奶奶帶到外頭賞花，還將眾人精心打扮，連電動代步車、輪椅都成為道具，多樣造型讓人眼花繚亂，主辦單位還安排紅毯走秀，爺奶化身超模，相當有趣。

24位爺奶級參賽者一早頂著大太陽現身，每個人的造型都是工作人員及親友絞盡腦汁設計而成，就是要把老人家「妝水水」，包括韓系型男、海賊王、愛莎公主、可愛仙女等，還有人把電動代步車做成居酒屋造型，走秀時非常吸睛，木棉花道也變成華麗伸展台。

走秀後也由評審選出得獎名單，比賽結果第一名李桂紅、第二名陳李足、第三名王盧金連、最佳創意獎趙淑媚、最佳人氣獎吳盧月治、最佳自信獎蔡文瑞，其中吳盧月治阿嬤高齡98歲，除了重聽外身體硬朗，兒子跟媳婦一同陪她來賞花，扮成仙女的她穿著一身蕾絲裝，開心的說「好幸福！」

承辦白河日照中心的高市受恩社區關懷協會理事長劉添財說，該中心的照顧精神就是「創意老化」，用各類共同參與的活動強化長輩樂觀情緒，提升長輩尊嚴，延緩失智與老化；南市社會局長劉淑惠表示，活動讓冰冷的輔具搖身一變成為使用者個性的象徵，同時也鼓勵長輩與身障者展現自我，走出戶外，真正落實在地老化目標。

(中時)

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