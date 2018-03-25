南市家庭教育中心辦活動　親子闖關體驗多元文化

台南市家庭教育中心25日在東山國小舉辦多元文化活動，不但有異國美食文化分享，還有越南外配草編DIY、吉貝耍國小學童的手作品教學。（莊曜聰攝）

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台南市家庭教育中心25日在東山國小舉辦多元文化活動，不但有異國美食文化分享，還有越南外配草編DIY、吉貝耍國小學童的手作品教學。（莊曜聰攝）

為認識各國多元文化，開拓國際視野，台南市家庭教育中心與內政部移民署台南市第二服務站、台南市第一新住民家庭服務中心、東山國小新住民學習中心、吉貝耍國小、仙草國小及敏惠醫專等結合，25日在東山國小舉辦「親子攜手i家情、多元文化high翻天」，邀親子前來體驗異國風情，共度假日時光。

活動包括「舞出活力」、「多元文化體驗～親子闖關」、「氣球弓箭射擊趣味大賽」、「異國美食文化分享」等，不少民眾全家出動，還穿著親子裝及各族傳統服裝出席，越南外配教做草編包，開放民眾DIY，吉貝耍國小學童也教作西拉雅手工串珠等裝飾品，互相還能交流技術，大家玩得不亦樂乎。

南市家庭教育中心表示，南市人口數有188萬6000多人，根據內政部資料統計，台南市新住民人數逾3.3萬人，原住民人數也超過8000人，為配合政府新南向政策推動，以及教育部將施行的新課綱，無論是保有本國少數族群原生文化，以及引領並協助新住民子女傳承東南亞母國文化等，都是重要的課題。

家庭教育中心鼓勵市民能親子共同參與活動，並教育下一代學習尊重與平等看待不同的文化族群，尊重多元文化的價值，實現「愛從家出發，關懷無距離」的理念，創造族群融合及幸福樂居城市。

(中時)

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