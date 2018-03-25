《中時晚間快報》當阿嬤的腳 女童推輪椅不喊苦

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綜合報導

◎當阿嬤的腳 女童推輪椅不喊苦

家扶基金會今舉辦「全國自強兒童表揚活動」，從全台5萬多名接受扶助的經濟弱勢兒童中，選出23位不畏逆境者給予表揚。其中，來自宜蘭的小六生吳書沛與行動不便的祖母相依為命，化身祖母的雙腳，推著輪椅走3小時帶祖母探親，孝悌之心相當可貴。

◎統一發票開獎了 幸運兒是你嗎？

快兌手邊發票！今年1-2月統一發票今日開獎，千萬特別獎號碼為「21735266」，200萬特獎號碼為「91874254」107年4月6日起可開始領獎，領獎期限至107年7月5日。

◎反擊美軍巡航 陸空軍多型戰機巡南海

中美貿易戰開打後，美軍立即在大陸南海島礁附近展開「自由航行」任務，而大陸也不甘示弱，不僅警告驅離美艦，還公布將在南海軍演。大陸空軍發言人申進科25日公布日前出動轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。並強調，「中國空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸，將堅定不移維護國家主權、保衛國家安全。」

◎《艾薇塔》下月登台 再現經典神曲

百老匯音樂劇熱潮席捲亞洲，本月《貓》在台巡演完畢，下月《艾薇塔》也將來台。《艾薇塔》曾獲奧利佛獎、東尼獎等超過20項重要獎項，故事描述阿根廷前第一夫人伊娃裴隆，從私生女、高級交際花到國母之路的傳奇人生，劇中一曲〈阿根廷別為我哭泣〉更是經典中的經典，傳唱全球的代表曲目。

(中時電子報)

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