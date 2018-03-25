梁志強電影《殺手不笨》9成取景台中 台中州廳開鏡

2018年03月25日 17:48 中時 陳淑芬

導演梁志強（左4）的電影《殺手不笨》，演員左起有：納豆、是元介、安心亞；右起是香港演員Apple、馬來西亞Gadrick。（陳淑芬攝）

新加坡冠軍票房導演梁志強作品《錢不夠用2》，在中市萬代福影城上映近9年，他的首部台灣電影《殺手不笨》選在台中拍攝，25日舉辦開鏡儀式。新聞局長卓冠廷到場祝賀表示，《殺手不笨》有9成場景在台中拍攝，讓全世界看到台中的美好。

開鏡儀式在台中州廳前廣場舉行，台中市府 新聞局長卓冠廷、台中市影發展基金會執行長林盈志、「mm2滿滿額娛樂」公司總經理暨監製陳其遠、導演梁志強、製片郭木盛、萬代福影城董事長黃炳熙，演員有是元介、安心亞、納豆、Apple及Gadrick等人一起上香祈福。

卓冠廷表示，《殺手不笨》不僅梁導演與台中關係深厚，「mm2滿滿額娛樂」公司總經理暨監製陳其遠、製片郭木盛與演員安心亞都是台中人，而納豆的兩部得獎作品《大佛普拉斯》與《一路順風》也都在台中拍攝，《殺手不笨》一定叫好又叫座。

梁導演指出，他要拍攝台灣電影，就一定要v先來台中，台中有好的天氣及溫暖的人情味，這幾天開拍，進展順利。卓致贈台中十大伴手禮「好柿會花生」，祝福拍攝順利、好事發生。

《殺手不笨》電影描述虎頭蜂(是元介飾)和馬克(納豆飾)2名殺手，決定執行完最後任務即逃離組織，輾轉到台中巧遇天兵老同學傻豹(Gadrick飾)、被通緝的菲律賓毒梟女兒Talia(安心亞飾)與其友人Ira(Apple飾)，2名殺手遇上美麗通緝犯等人，發展出刺激冒險故事。

新聞局表示，《殺手不笨》網羅許多台中特色景點，包括大肚區藍色公路、清水區高美溼地、傳統市場，並借用太平派出所、大里下水道做為場景，民眾可在電影的場景中飽覽台中之美。

(中時)