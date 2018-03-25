雲林縣表揚優秀社工 攜手打造幸福雲林

2018年03月25日 17:49 中時 張朝欣

為迎接4月2日「社工日」，雲林縣政府25日在斗六市舉行「107年度優秀社會工作人員」表揚活動，共表揚資深社工、服務績優及熱心服務獎等13人，邀請全縣社工共度溫暖感性的「社工日」，共同打造幸福雲林。

台灣於1997年4月2日立法通過「社會工作師法」，目的在於提升社工專業角色地位。社工人員運用其專業知識，可有效連結相關資源與單位，提供社會福利服務及諮詢給受暴被害人、弱勢家庭。

25日表揚活動在斗六市三好國際酒店舉行，由雲林縣副縣長丁彥哲主持，他表示，隨著社會問題複雜化及福利需求多元化，社工工作量加倍負擔，縣府目前除了積極增編社會工作人力員額外，並爭取中央各項社工人力補助經費。

另外，因社工人員的工作性質具有一定程度風險，所以縣府也制定社工人員執業安全計畫，包括辦理工作風險補助費、提供繼續教育及在職訓練等專業訓練、建構社工人員執業的友善環境，以及制定雲林縣社工人員執業安全處理通報流程等。

社會處長徐忠徹指出，本年度所表揚的優秀社工，是經全縣聘有專業社工人員的單位及民間團體所推薦，再由社工專業領域學者專家審查後產生，今年受表揚社工共有13名，包括資深敬業類2名、服務績優類10名、熱心服務類1名。

(中時)