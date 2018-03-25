資深綠葉驚傳癌逝！好友曬合照曝近況

《流氓大亨》最近在港重播，羅青浩近況掀全民肉搜。（圖／翻攝自網路）

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中時電子報
羅青浩在《賭神》演劉德華的朋友、銷魂別墅的負責人「排骨」。（圖／翻攝自網路）
Kitty媽曬近期和羅青浩的合照，證明他沒事。（圖／翻攝自Kitty Cheang IG）

香港綠葉演員羅青浩在90年代出演多部港劇，也曾在電影《賭神》扮演劉德華的朋友，是港片熟面孔，但他為人低調，之後淡出演藝圈也鮮少人知，最近隨著《流氓大亨》在港重播，他的近況掀起熱議，更一度傳出他早已過世的消息，不過，他的好友就曬出兩人合照，證明死訊只是烏龍一場。

羅青浩消失螢光幕前多年，近來突被網友瘋傳因癌症逝世，震驚不少人，但他的圈內好友、前英皇唱片高層Kitty媽（鄭燕玲）就出面幫他駁死訊，在IG分享出兩人合照，表示他們上月才一起吃飯，並一連下「沒事」、「身體健康」、「百無禁忌」等hastag，力證對方還好好的。而照片裡的羅青浩蓄起小鬍子，還染了一頭棕髮，比起過去稍微長肉一點，且氣色看來相當紅潤，讓觀眾放心不少。

而據香港《蘋果日報》報導，Kitty媽透露是經過羅青浩的同意，她才放出合影，並稱兩人已相識10幾年，經常一起聚會。而其實與羅青浩合作過的吳啟華，之前受訪就曾否認對方的死訊，坦言雖然2人很久沒見面，但知道對方生活得不錯。

(中時電子報)

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