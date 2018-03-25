原住民傳統射箭比賽 沒有指紋的男人奪冠

2018年03月25日 17:57 中時 莊哲權

6歲女童曾子綺拉弓射箭，架式十足。（莊哲權攝）

卑南鄉長盃全國原住民傳統射箭邀請賽，25日進行第2天賽程，射手們一字排開，氣勢不凡。（莊哲權攝）

「失去指紋的男人」陳明龍，25日在台東縣卑南鄉全國原住民傳統射箭邀請賽中拿下長青個人組冠軍，陳明龍2年來每天勤練原住民傳統射箭，拉弓的雙手指紋幾乎已經全被磨平，他說，沒有指紋讓他出國入出境時，要多折騰更多時間，不過他仍會持續苦練。

69歲的陳明龍攤開長繭的雙手，笑稱自己是「沒有指紋的男人」，果然除了左手大姆指以外，其它9指都因長期拉弦射箭磨平了指紋，他說，因為沒有指紋，到國外旅遊入出境，常要比一般人驗得更久。

陳明龍是卑南鄉公所清潔隊退休，響應鄉長許文獻力推原住民傳統射箭，2年前開始學射箭，每天晨昏苦練3、4個鐘頭，雖然指紋被磨平，仍磨不掉他練射箭的興趣，這次參賽拿下長青個人組冠軍，他說，還有進步的空間。

此外，來自花蓮新城的曾子綺年僅6歲，是這場賽事中年紀最小的，因為剛出生就看爸、媽練射箭，耳濡目染下也練就基本功，拉弓射箭，架式十足，媽媽林美鈴說，所有學箭的苦，子綺都受過，本來不想讓她學，但是女兒意志非常堅定。

卑南鄉公所24、25日兩天辦理第3屆鄉長盃全國原住民傳統射箭邀請賽，共有700多名來自全國各地射手參加，也是國內首度單波動用50個靶位的大型賽事，鄉長許文獻說，為了讓傳統射箭與文化結合，明年穿傳統服飾出賽者將退還報名費。

比賽成績揭曉：

團體積分賽

第1名花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊

第2名野牡丹射箭A隊

第3名台東焚風射箭B隊

第4名仁愛史努櫻A隊

第5名德目婻隊

第6名台東縣卑南鄉響羅雷A隊。

社青男子A組

第1名顏進義(萬榮鄉見晴隊)

第2名薛金雄(德日婻隊)

第3名呂睿紘(秀林鄉 TrukuBanjin隊)

第4名邱騰輝(長濱愛神A隊)

第5名楊正貴(高雄市原住民傳統射箭B隊)

第6名許聖恩(黑箭聯盟A隊)

社青男子B組

第1名周恆弦(台中原始人射箭B隊)

第2名吳清泉(Cilamitay A隊)

第3名林來興 (台中原始人射箭B隊)

第4名古家君(桃園麒麟藍隊)

第5名莊茂隆(櫻花B隊)

第6名胡仲威(達仁鄉南田A隊)

社青女子A組

第1名陳秀鳳(台中原始人射箭B隊)

第2名林美玲(花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊)

第3名王春芳(達喇尉射箭隊)；

第4名宋瑋婷(野牡丹射箭A隊)

第5名萬英虎(黑箭聯盟B隊)

第6名葉祐恩(都蘭飛騰射箭隊)

社青女子B組

第1名林秋玉(台中原始人射箭A隊)

第2名謝宜君(岩岡弓坊射箭隊)

第3名曾筱芸(金峰卡阿麓灣射箭B隊)

第4名莊素玲(台中市巴格浪B隊)

第5名張月英(彰化縣巴格浪隊)

第6名蔡雅智(櫻花B隊)

長青組

第1名陳明龍(卑南鄉響羅雷B隊)

第2名岡春城(台東百步蛇射箭紅隊)

第3名韋靈生(思窪撒爾隊)

第4名王傳輝(達喇尉射箭A隊)

第5名李光勝(筏夫戈麓B隊)

第6名楊水永(台中市巴格浪B隊)

青少年組

第1名羅芷晴(春陽國小射箭隊)

第2名陳皓平(達仁鄉南田A隊)

第3名胡凱微(達仁鄉南田射箭隊)

第4名陳祥翌(達仁鄉南田B隊)

第5名王宏韋(三間國小)

第6名陳俐妏(南王國小A隊)

男神射手董進義(布排隊聯盟)

女神射手林美玲(花蓮縣秀林鄉新城鄉聯合隊)

(中時)