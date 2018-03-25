偏方別亂吃！ 譚敦慈：日常做到「這些」罹癌機率減少70％

2018年03月25日 18:08 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

亞洲大學附屬醫院腎臟科近日收治一名患者，因為有家族癌症病史，深怕自己也罹癌，因而聽信網路流傳的草藥抗癌偏方，自行拼湊服用，沒想到半年後陸續出現水腫、泡泡尿等症狀，就醫後發現腎功能嚴重受損。

當心養生不成更傷身

很多人都想說某些中藥材具有抗癌、養生的效果，便將所有藥材自行拼湊服用，但其實，涉及疾病、癌症等治療用途，都不建議自行調配服用，需要經由醫師診斷並開立藥方，才不會養生不成反傷身。

也有很多人認為草藥等偏方算是中藥，但其實，中藥絕對不等於草藥。正統中藥材有典籍根據，記載它的科屬、特性，且須經過特殊程序去除毒性，這類中藥材危險性低，副作用小。

但民間草藥、偏方不能算是中藥，可能未經「炮製」毒性高且療效不明，最好不要擅自使用，尤其包裝標示不明的中藥，可能含馬兜鈴酸、或含鉛、汞等重金屬，皆具腎毒性，可能造成中藥腎病變。

愈簡單愈安全！譚敦慈的日常抗癌祕方

防毒教母譚敦慈提醒，許多生活中的致癌因子其實有方法預防，只要擁有充足睡眠（夜晚11點前就寢）、適度運動，去除不均衡的飲食習慣，戒除菸、酒、檳榔，罹癌機率就能減少70％以上。

1.日常避毒：愈簡單愈安全

日常抗癌就從避免毒物開始，首先是女性朋友難以抗拒的美妝品，譚敦慈建議「少顏色、少香味」，除了減少化濃妝的次數、徹底卸淨彩妝，要注意劣質指甲油可能隱藏塑化劑、有機溶劑、甚至重金屬，能不擦最好，烹調全家飲食的主婦如果非擦指甲油不可，建議戴手套隔絕食物。

除此之外，香調濃郁、持久不散的保養彩妝品、香水、居家芳香劑可能添加定香劑，恐暗藏環境荷爾蒙危害，譚敦慈分享她個人衡量香味的簡單方法：如果洗完澡，將抽風機及窗戶打開，3分鐘以上香味縈繞不散，最好換個牌子以保障家人健康。

坊間居家清潔產品繁多，譚敦慈提醒「愈簡單，愈安全」，她自己打理家務只用乾濕抹布就足夠，其他像醋、小蘇打就是天然好用的清潔首選。

日常飲食方面，換掉免洗餐具以及色彩鮮豔的食器，保鮮膜距離食物2～3公分，不要接觸含油菜餚以免溶出塑化劑，同時減少塑膠容器、自備水壺少喝瓶裝水。

提升呼吸安全，譚敦慈建議拜拜時少焚香燒紙；煮飯時開火就開抽油煙機、熄火5公鐘才關、減少高溫烹調；電器用品周邊要擦拭乾淨，減少阻燃劑等塑化劑暴露；儘量少買需乾洗的衣物，降低吸入乾洗溶劑機率；室內少裝潢，裝潢愈多，暴露殘留甲醛的危險就高。

草藥偏方別亂吃！譚敦慈：日常做到「這些」罹癌機率減少７０％(圖片來源：錢宗群)

2.抗癌飲食：選食物、捨食品

所謂「病從口入」，預防疾病當然不能輕忽飲食，譚敦慈再三強調均衡飲食的重要性：「永遠不要忘記唯有均衡飲食才能帶來健康，絕對沒有人會告訴你吃單一的飲食有益健康，」食安風暴頻傳，不少民眾都問她還能吃什麼？「其實我心裡非常納悶，你走到菜市場去，每一攤都在賣的青菜水果，只要確實清洗、烹調，為什麼不能吃？」像是四破魚，魚油含量高、Omega-3有助於防癌，也是攝取營養的好選擇。

事實上，食安事件發生問題的幾乎都是加工食品，而非食物，所以譚敦慈護理師建議採買時優先選擇食物，吃魚吃肉皆可，儘量少碰魚丸、貢丸；可以吃雞腿，加工包裝食品如雞塊儘量少吃。

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(中時電子報)