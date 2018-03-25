柯文哲訪大慶車站「兩鐵連通」工程　讚工程速度很快

2018年03月25日 18:27 中時 黃國峰

台北市長柯文哲（中）25日參訪台中市，在台中市長林佳龍（左）及台鐵台中站長葉仁和（右）陪同下，參訪台鐵大慶車站「兩鐵連通」工程，柯文哲讚台中市架構捷運路網，速度很快。（黃國峰攝）

台北市長柯文哲（右二）25日參訪台中市，在台中市長林佳龍（右三）陪同下，參訪台鐵大慶車站「兩鐵連通」工程，柯文哲也展現親和力，對民眾要求合照，來者不拒。（黃國峰攝）

台北市長柯文哲（右三）25日參訪台中市，在台中市長林佳龍（左一）陪同下，參訪台鐵大慶車站「兩鐵連通」工程，勉勵相關工程人員，再接再厲。（黃國峰攝）

台中市捷運綠線G13站與台鐵大慶車站連通道，預計今年5月施作完成。圖為台鐵一列電車將進站大慶站，其右軌道及車站結構，則為捷運綠線及G13站。（黃國峰攝）

台北市長柯文哲25日率北市府團隊到台中市，與台中市長林佳龍來場市政交流，一整天行程很有效率，連趕數場，中午來到鐵路高架化台鐵大慶車站參訪，了解車站連通道工程及捷運綠線進度，台中市長林佳龍親自作陪，柯文哲讚嘆跟三年前比起來，架構完整很多，工程速度非常快。

台北市長柯文哲25日率團台中市走透透，中午在台中市長林佳龍、台鐵台中站長葉仁和的陪同下來到台鐵台中大慶車站，了解台中捷運綠線G13站與台鐵大慶車站「兩鐵連通」工程，沿途也展現親和面，看到民眾也都盡量打招呼，民眾如要合照也來者不拒。

「捷運路網的建設，比我預期得快很多！」柯文哲表示，台中市人口數已超越高雄，成為六都第二，這次來看到，整個捷運路網，跟3年前相比，整體架構完成得很快，「作是不難，但速度比我預期的快很多」。

台中市長林佳龍則表示，台中市捷運綠線工程是委由台北市捷運工程局進行，在與柯市長上任時，林陵三副市長就發現捷運綠線與台鐵大慶站並未連通，早期發現盡快解決，由中央、地方並各負擔2,000萬元經費，現在連通道配合未來通車將如期完成，預估為每位乘客將節省近3分鐘的轉乘時間；另外捷運綠線沿線土地開發也經溝通協調後合作，可說是「雙城合作」的極佳典範，也感謝交通部鐵路改建工程局協助配合，讓相關工程順利進行。

台中市交通局長王義川簡報指出，台中市捷運綠線G13站與台鐵大慶車站連通道，目前已完成鋼構及混凝土澆置，正進行屋頂、外牆及內部裝修，市府將積極協助，預計今年5月施作完成，並配合橋下景觀工程施作，於台中鐵路高架化第二階段及捷運通車時啟用。

(中時)