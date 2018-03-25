台史博重現日治時期記憶 耆老提扛竹籠厝避水患的生活記憶

臺史博副館長謝仕淵（右側第三位扛茨者）及秘書莊佩樺（左側第二位扛茨者）加入千歲耆老扛茨展演。（臺史博提供）

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臺史博策展人陳怡菁於興安宮文物館導覽，現場民眾聚精會神的聆聽。（臺史博提供）

臺灣歷史博物館2016年起研究台南市曾文溪下游民眾「扛茨走溪流」文化行為，去年推出特展，今年將展覽搬至庄頭，25日在安南區溪南寮興安宮文物館展出一整年，由耆老扛起縮小版的竹籠屋，演繹日治時期的台灣西部居民因水患環境發展出來的生活文化。

台灣西部沿海地區早期因為水患頻仍，居民發展出竹製編製的竹籠屋，不僅因為涼爽，更因竹子輕巧，在水災時，住戶可以「扛」起屋子搬家，久之成為在地口中的「扛茨走溪流」。

台南市因為過去曾文溪河道經常在雨季氾濫，而衍生出居民適應環境變遷所發展出來的扛屋搬家行為，後期因為水泥建構房子當道，竹籠屋漸趨式微，居民也不再隨著水患扛屋遷徙，「扛茨走溪流」也變成了耆老口耳相傳的一句話，直到臺史博學者找到相關文獻，證明台灣曾有這樣消失的文化行為。

臺史博研究員並找來已高齡80餘歲的匠師李養，是台南現存能夠編出整棟竹籠厝的人，他打造縮小版的竹籠厝，去年已在館內展覽。

今年臺史博將展覽移至當年水患頻仍的發生地，曾文溪下游的安南區溪南寮，並在興安宮展出，數位耆老們25日合力扛起縮小版竹籠屋，說的都是小時候住竹籠屋的記憶。

臺史博透過將展覽搬至庄頭，對照了當時人民對抗環境襲擊發展出竹籠屋的歷史，呈現過往台江水患中，居民的生活樣貌。這項展期10個月，李養師傅最近也正打造一棟實際大小且可供居住與「扛著走」的竹籠屋，為台灣歷史文化留下見證。

(中時)

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