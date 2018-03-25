羅美玲陪清潔工母親刷地 重溫親情「人生無常」

2018年03月25日 18:35 中時 尤嬿妮

羅美玲與媽媽感情深厚。（羅美玲提供）

羅美玲演出的音樂劇《我的媽媽是Eny》4月14、15日於國父紀念館演出。（粘耿豪攝）

羅美玲近期投入4月將於國父紀念館演出的音樂劇《我的媽媽是Eny》彩排，忙碌之餘不忘照顧當清潔工的母親，只要有空都會陪媽媽到市場或辦公大樓刷地，老公Terry也一起幫忙，為了不造成母親困擾，夫妻倆戴口罩簡單喬裝，只希望56歲母親多休息；羅美玲心疼說：「媽媽這2年可能更年期，常頭昏、倒汗，而且之前有清潔員被酒駕撞死的新聞，一直勸她別做了。」

羅美玲從小父母離異，由爸爸奶奶撫養長大，想起念五專時與母親重逢那刻，她忍不住落淚，哽咽說：「那時侯表姊通知我媽媽子宮肌瘤大出血、有生命危險，我永遠記得踏進病房，從門口走到她病床旁的那短短一段路，突然覺得距離好遙遠。」她當時含著淚水、喊了一聲媽，母女自此重溫親情。

身為大姊的羅美玲還有5個弟妹，羅媽當年離婚，靠當清潔工扶養3個妹妹，20年來辛苦拉拔孩子長大，羅美玲從媽媽身上看到為人母的韌性，「媽媽不肯退休，老是說自己勞碌命，其實她就是責任感太重，不希望造成子女負擔」，期盼母親這幾年退休，享受生活、為自己而活。

羅美玲自父母離婚後沒過過母親節，「對小時侯的我來說，過母親節像是遙不可及的事，卡片不知道要給誰」，重逢後她送媽媽一大束花及項鍊，「後來我有了孩子，抱著兒子跟媽媽一起過母親節那年，突然覺得人生無常，很感恩也更把握和家人相處的時光，就算陪媽媽刷地，我都非常珍惜」；希望找時間再帶母親出國度假，「我3年多前帶她去北海道，她開心得像個小孩，躺在雪地上玩雪」。

(中時)