陳怡蓉舊金山衰遇狂風暴雨！「太陽之子」溫昇豪一到就是大晴天

2018年03月25日 19:17 中時 林淑娟

《雙城故事》陳怡蓉、黃柏鈞、溫昇豪與曾珮瑜前往舊金山拍攝。（青睞影視）

《雙城故事》陳怡蓉、黃柏鈞前往舊金山拍攝。（青睞影視）

《雙城故事》溫昇豪與曾珮瑜前往舊金山拍攝。（青睞影視）

由凱擘影藝投資的Netflix影集《雙城故事》正在美國舊金山拍攝，陳怡蓉與黃柏鈞月初就先抵舊金山，溫昇豪與曾珮瑜則於21日抵達，陳怡蓉直呼溫昇豪「超幸運」，完全躲過了當地狂風暴雨又低溫的那幾日，「昇豪抵達後，隔天天氣就放晴，且他拍攝的班表除了大多在室內場景，外景部分也在拍攝結束後才開始下雨」，羨慕不已的她猛說溫昇豪真是「太陽之子」。

陳怡蓉月初抵達舊金山時，恰巧遇到舊金山灣區大雨傾盆，一天降雨量超過了2月整月降雨量的總和，氣溫又是10度以下低溫，怕冷的她，做足禦寒措施，全身貼滿暖暖包，敬業上陣一一完成幾乎從早到晚的拍攝工作，還不忘提醒工作人員身上的暖暖包也要貼足。

陳怡蓉體貼事蹟不只一樁，聽聞工作人員大嘆好久沒有喝珍珠奶茶了，她就在一次外景拍攝時，請住在舊金山的朋友驚喜送上數十杯的珍奶，讓工作人員直呼「暖心」。

溫昇豪也趁拍攝空檔探訪舊金山友人，並大啖舊金山著名美食，他透露，這次拍戲的空檔見了認識10多年的兄弟，想起當年這位朋友的老婆還是他們這群兄弟牽線認識的，「這幾天碰面聚會，就好像回到之前剛認識、大家都還年輕的時候」。陳怡蓉離家近1個月，懷念起台灣家鄉味，預計拍攝空檔，在舊金山找尋水餃、紅油炒手、麻辣鍋等美食一解鄉愁。已3、4年沒見到家人的黃柏鈞，也預計趁拍攝結束，回一趟德州老家。

曾珮瑜則提前做好旅遊攻略，把想要去的每個景點，提前在Google地圖上標註起來，工作人員大讚她是專業的「旅遊達人」，曾珮瑜抽空還與戲中角色揣摩的矽谷工程師吃飯，笑說網友終於見面。

該劇在舊金山的拍攝足跡遍及金門大橋、六姊妹維多利亞式住宅、納帕酒莊、七號碼頭、嬉皮街、卡斯楚街等知名景點，還吸引當地KTSF新聞台注意，在指標的新聞節目《今夜有話要說》派出當家主持人鄭家瑜專訪葉天倫，KSFT台表示，很難得有台灣劇組來舊金山灣區拍攝，對當地觀眾而言倍感親切，因此除葉天倫導演外，更安排了劇中陳怡蓉、黃柏鈞、溫昇豪、曾珮瑜等主要演員的專訪，陸續在新聞台內播出。

而《雙城故事》在舊金山拍攝所到之處，都吸引不少路人圍觀，紛紛詢問這是哪一部電影的拍攝，劇組工作人員都很驕傲地表示「我們是來自台灣的《雙城故事》劇組」。

《雙城故事》是台灣戲劇近年罕見大規模斥資遠赴外地拍攝，台美兩地工作人員加總近60人，預計在今年年中透過Netflix在全球190個國家同步播出，這是Netflix支持的首部台灣原創影集，葉天倫用國際的規格來拍攝，期許台灣的電視劇能更邁向國際。

(中時)