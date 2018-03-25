奇美博物館首辦野餐日 上萬人湧入沒留下垃圾被讚高水準

最受矚目的「博物館藏品扮裝遊行」，由工作人員透過角色扮演，展現館藏特色。（曹婷婷攝）

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奇美博物館25日首辦「湖畔野餐日」竟吸引破萬人次湧入席地而坐野餐。（曹婷婷攝）
奇美博物館25日首辦「湖畔野餐日」，動物廳的老虎跑出來遊行，吸引小朋友爭相拍照。（曹婷婷攝）

奇美博物館占地40公頃園區坐擁大片綠地，為了鼓勵民眾走出戶外，25日首辦「湖畔野餐日」竟吸引破萬人次湧入席地而坐野餐，身旁還有羅馬帝國戰士、宮廷御用小提琴家、肖像畫作穿梭，值得一提的是，館方宣導「自己的垃圾帶回家」，活動結束後，上萬人活動竟幾乎沒有留下垃圾，讓奇美博物館盛讚「台南市民們高水準！」

位於台南都會公園的奇美博物館新館開館邁入第4個年頭，至去年底已吸引超過450萬人次參訪，館方發現，民眾平常除了來欣賞藝術品，也有越來越多遊客到此野餐，為活絡台南都會公園，也推廣市民生活美學，發想「湖畔野餐日」，公共服務組長侯幸佑說，活動僅在臉書宣傳，沒想到人潮超乎預期，一早7點半已有第一組人馬到場卡位。

博物館野餐主角當然以館藏為特色，館方精心準備各種節目，最受矚目的「博物館藏品扮裝遊行」，由工作人員透過角色扮演，展現館藏特色，如「兵器廳」出動羅馬帝國戰士、「樂器廳」派出宮廷御用的小提琴家與曼陀林演奏家、「動物廳」派出可愛老虎和頑皮猴子。

活動同時也期待創造一場全民生活美學運動，工作人員身上貼有「使用重複性環保餐具」、「把自己的野餐垃圾帶回家」等標語，提升垃圾不落地。欣喜的是，散場時，果然沒有留下什麼垃圾，大家都好好整理自己的垃圾，讓園區保持乾淨。

(中時)

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