華航美國加州安大略航線　3月25日正式啟航

2018年03月25日 20:22 中時 陳麒全

桃園市長鄭文燦受訪時表示，桃園往返安大略航線拉近了台灣與美國加州之間的距離，對於居住在東洛杉磯地區的亞裔居民非常方便。期望未來桃園與加州之間有高科技合作、物流聯繫以及便利的空中走廊，讓雙方的發展更好。（陳麒全攝）

華航也邀請美國街頭藝人及舞者表演，讓現場充滿濃濃的美國加州風情。（陳麒全攝）

中華航空增加赴美新航點，市場期待已久的臺北（桃園）─美國加州安大略（Ontario）航線，於25日正式營運，以波音777-300ER提供每周7班，天天直飛，不但成為拓展亞洲直航加州安大略定期航班的先鋒，更創下開航時雖然是淡季的3、4月，仍有平均7成訂位率佳績。主持首航儀式的華航董事長何煖軒表示，未來的載客率評估會更高，同時會利用安大略機場有聯邦、優比速2家快遞公司的優勢，發展當地的貨運業務。

歡慶華航全新航線開通，中華航空何煖軒董事長25日親自到桃園機場主持首航儀式，包括桃園市市長鄭文燦、副市長游建華、加州旅遊局台灣地區總監蔡璧如、桃園國際機場公司總經理蕭登科、桃園捷運董事長劉坤億等貴賓雲集，共同見證重要時刻，華航也邀請美國街頭藝人及舞者表演，讓現場充滿濃濃的美國加州風情。

鄭文燦受訪時表示，桃園往返安大略航線拉近了台灣與美國加州之間的距離，對於居住在東洛杉磯地區的亞裔居民非常方便。期望未來桃園與加州之間有高科技合作、物流聯繫以及便利的空中走廊，讓雙方的發展更好。

華航董事長何煖軒表示，華航團隊在積極視察及審慎評估後，終於在3月25日開花結果，開闢「桃園－安大略」航線，將有助於開發洛杉磯東部華人往返臺灣、中國大陸、港澳全新客源，加上既有的「桃園－洛杉磯」航線，華航著眼大洛杉磯往返東南亞市場，預期可增加整體洛杉磯都會區往返亞洲的選擇機會，不僅強化臺美交流、亦增加與亞洲市場的連結。安大略機場擁有絕佳地理位置，鄰近華人集中區，能吸引大洛杉磯東部旅客，同時安大略機場也為美西電商樞紐，可望創造華航貨運市場新興貨源，達成客貨多贏局面。

華航此次布局，預期能優化航線收益，而洛杉磯機場與安大略機場也將成為華航於大洛杉磯地區營運的雙核心，創造雙機場經濟效應，更擴大洛杉磯地區之服務範圍與便利性。

(中時)