魚丸店股東偷吃女廚工 二審判賠110萬

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中時

北部知名魚丸店黃姓前股東，推稱自己「不舉」，10多年不跟妻子行房，卻與店內越籍阮姓女廚工外遇生子，2人被判刑後，黃妻以錄音筆錄下2人在車上口交呻吟聲，提及車震逾100次，對2人求償1000萬，高院判2人須賠110萬。

不過，黃妻也因錄音筆違法蒐證，被阮女反控妨害祕密遭檢方起訴。

判決指出，2012年黃、阮在西門町某旅館偷情，隔年生下一子，黃妻得知丈夫常帶阮女小孩出遊起疑，偷將2人DNA檢體送驗，確認2人是父子關係後，控告黃、阮妨害家庭，2人各被判4月徒刑。

但2人被判刑後仍藕斷絲連，黃妻在丈夫車上偷放錄音筆，錄到2人在車上的性愛呻吟聲，還談及2人交往7、8年，在車上或在外已發生100次性行為，並要阮持續吃避孕藥，之後，黃妻也拍到2人摟腰牽手照，甚至到阮女住處抓姦。

黃妻控稱，丈夫推稱有性功能障礙，2人10多年沒有性生活，卻與阮車震，2人婚外情讓她精神衰弱、患憂鬱症，她先前提告時，丈夫發誓絕無外遇，願放棄財產，丈夫資產上億，還送阮女400萬，她對丈夫、阮女各聲請假扣押1300萬及不動產、200萬，求償1000萬精神撫慰金。

庭訊時，阮供稱打零工獨自扶養兒子，只付得起20萬；黃稱他已非魚丸店股東，現是娃娃車司機，承認僅與阮嘿咻1次，但對方就懷孕了，他因對兒子有養育義務才與阮聯絡，一審判黃、阮須賠償200萬。

案經上訴，高院認為，2人被判刑後仍持續交往，無憚於刑事訴追，黃妻屢次偕警抓姦，2人未有悔意，還對黃妻語出不善，致黃妻與丈夫分居，侵害黃妻配偶權，但200萬過高，改判2人須賠黃妻110萬，黃妻仍可上訴。

(中時)

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