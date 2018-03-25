國際籃球友誼交流賽 高市小港區華山國小女籃隊表現傑出

華山國小與高雄美國學校女籃隊進行友誼交流賽。(林雅惠攝)

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華山國小與高雄美國學校女籃隊進行友誼交流賽。(林雅惠攝)
華山國小與高雄美國學校女籃隊進行友誼交流賽。(林雅惠攝)
華山國小女籃隊與東大阪兒童籃球隊互贈禮品合照留念。(林雅惠攝)

日本東大阪兒童籃球協會明星隊伍25日在義守大學體育館，和高市華山國小等8校籃球隊進行友誼交流賽，其中華山國小女籃隊伍表現傑出，獲得亞軍，僅次東大阪兒童籃球明星隊，將代表高雄市參加全國少年籃球聯賽。

日本東大阪兒童籃球協會2016年第一次來高雄交流，有感於高雄市師生的熱情及對國際教育、運動交流的重視，約定每年春季來訪，今年已邁向第三年。

有別於往年的「臺日籃球賽」，高市教育局2018年首次擴大規模，除高雄市華山、獅湖、光華、小港、勝利、四維國小等籃球重點學校外，還邀請高雄美國學校及高雄道明外僑學校共襄盛舉，共計12支少年籃球勁旅參與，讓這場國際運動交流活動更加豐富多元。

25日受邀與日本東大阪兒童籃球協會明星隊進行籃球友誼交流賽的隊伍，都是高市國小強棒籃球隊伍，教育局強調，這場異國競技交流，除了讓學生運動選手切磋球技外，也藉此了解彼此文化，互相學習，培養國際觀。

交流賽下午成績揭曉，男子組冠軍為東大阪明星隊伍、亞軍光華國小、季軍獅湖國小、第四名小港國小、第五名高雄美國學校及華山國小。

另女生組冠軍也是東大阪明星隊伍、亞軍華山國小、季軍勝利國小、第四名高雄美國學校、第五名道明外僑學校及四維國小。

值得一提的是，高市華山國小籃球隊表現不凡，均得名次，尤其女籃隊伍非常傑出，未來將代表高市參加全國國小籃球聯賽。

華山國小籃球隊教練黃寶慶說，華山女籃隊成員身材偏嬌小，先天條件不如人，但這群孩子憑著對籃球的熱情，加上教練有效的指導方式，讓華山女籃隊多次參賽得獎，更取得高市代表權參加全國少年籃球錦標賽，打響名號。

黃寶慶強調，華山國小女籃隊學生除打球外，也重視各方面學習，不會因打球而耽誤學業，女籃隊員就依教練完善訓練計畫練球，事半功倍展現好成績。

(中時)

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