SBL》裁判操控？達欣飲恨吞敗 布拉將遭禁賽

達欣總教練范耿祥(中)拚命想跟裁判解釋，卻改變不了布拉驅逐出場結果。(中華籃協提供)

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中時電子報

明明是場勢均力敵比賽，卻因裁判糟糕尺度變調！「印度姚明」布拉25日單場被吹2次技術犯規，不僅被趕出場，造成達欣83比90慘遭金酒逆轉擊潰結局，布拉更確定禁賽1賽、罰款1萬，將無法打31日在桃園舉行的季後賽首役。

布拉上半場就因抱怨尺度，遭到裁判熊光興吹了1次技術犯規警告，到了第3節還剩1分15秒，布拉持球單打時，明顯遭到拉莫斯從後猛推好幾下，布拉不禁開口詢問裁判為何不吹，卻換來無情的第2次技術犯規，吹的人仍是熊光興。

籃協也在賽後直接宣判根據裁判報告討論結果，確認布拉禁賽1場、罰款1萬，根本連討論到底這個禁賽處分，是否應該算在下季例行賽或今年季後賽都沒有，就直接決定31日布拉不能上場，達欣屆時只能用全本土應戰，等同宣判輸球。

可是無論如何，這種連吹2次技術犯規把洋將吹出場的判決，明顯就在操控勝負，因為當布拉被趕出場，達欣不僅馬上被逆轉，排名更可能跌到第5，面對季後賽首輪第1戰沒有布拉的窘境，達欣幾乎可以宣告季後賽先吞2敗。

「不只這1場，我們本季好幾場比賽都因裁判介入輸球，我不懂為何布拉明明沒罵裁判，卻被吹了第2個T，」達欣總教練范耿祥說，「賽前我就警告過布拉，這場比賽某個裁判很會吹T，尺度落差很大，可惜交代過了還是沒用。」

「布拉賽後只是感覺很委屈，因為他的個性相當溫和，也不會刻意去罵裁判，看著他被抓到都是傷痕的手臂，我真不知道該說什麼。」祥總表示，「那位裁判擺明就帶情緒吹判，這樣對我們真的很不公平。」

(中時電子報)

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