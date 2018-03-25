劉德華為「她」提早復岀拍片 擔心和李安合作尺度大

劉德華今在香港出席活動，承認將再度與許鞍華、鄭秀文合作。（截圖自明報影片）

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劉德華（華仔）與鄭秀文（Sammi）自2000年的《孤男寡女》起已合作過8次，根據港媒報導，這對招牌螢幕情侶將為香港名導許鞍華監製的新片《花椒之味》再度合體，華仔今出席聯合國兒童基金會舉行的親子活動啟動典禮，他透露自己飾演Sammi男友，被問是否有激情戲，他表示：「沒有啦，但不可以一下拒絕，還不知道。」更搞笑說：「不過阿Ann（許鞍華）不會拍這些，如果是李安我就可能擔心一點。」

去年初經歷墜馬意外，劉德華停工養傷，僅出席少數宣傳活動，原表示不會太早復出拍戲，但為老拍檔Sammi及合作過《桃姐》的許鞍華，讓他決定提早開工，不過據知他應該只是客串一角。他今表示之後還會拍攝《掃毒2》，7月底將投入彩排年底舉行的紅館演唱會。

被問傷後是否能回復當年大跳大唱，華仔也老實回應：「怎麼知呀！其實我現在已經開始排舞，想早點適應感受，畢竟提能停了一年，沒做有氧運動，動作難度高可能會影響，柔韌程度沒有以前那麼好，要從頭來過，就當來看1993年演唱會，讓大家笑我跳舞！」

該片改編自張小嫻著作《我的愛如此麻辣》，描寫Sammi飾演的夏如樹是三姊妹的大姊，任職旅行社顧問，但直至父親離世，才得知在台灣和大陸有兩位妹妹，目前公布的卡司名單中，她將與任賢齊談情，賴雅妍則飾演Sammi的妹妹。

(中時)

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