美國陸軍機動衛星天線 是個充氣大球

2018年03月25日 19:58 中時電子報 江飛宇

美軍最優異的就是作戰之前的情報搜集與傳達能力，因此他們相當重視前線指揮所的通訊器材，要能夠建立迅速又傳輸頻寛夠大。他們最新的衛星接收天線相當特別，是個巨大的充氣氣球，稱為可移動戰術指揮通信（T2C2），有別於以外的大碟子。

通訊與指揮作戰網(C4ISR net)介紹，美國陸軍決定全力生產由庫必可公司(Cubic )開發的T2C2衛星天線，將要購買大約800台，成為未來美國陸軍最前線指揮基地的標準配備。庫必可公司的首席執行官布拉德．費德曼(Brad Feldmann )表示，他很感謝美國陸軍的決定，也欣慰多年的研發終於得到成果。

有別於以往的碟型或是傘型天線相比， T2C2在傳輸能力、波度頻寬和設置速度方面，都有重大改進，它可以提供Ku波段、Ka波段和X波段的衛星訊號，這3種是最常用的，泛用性很廣，接收效果也很不錯。其實T2C2接的收原理與碟型天線一致，都是透過半圓的構造集中電波，然而球型天線可以視為兩個半圓，使得各角度都沒有疑漏。而且它還是可充氣的，在輸送過程中，可以收納的更小不佔空間，不但易於易於安裝/拆卸，還可以提高指揮基地建立的靈活性。

1.2公尺的天線，可以很簡單的由最前線作戰部隊隨身攜帶，在戰地將實況回傳給後方。(圖/Cubic)

費德曼說明，T2C2的部置相當簡單，在去年2月的一次操作性測試中說，阿拉斯加的兩名士兵僅接受了最簡單的訓練，就可以在20分鐘內，完成通訊系統設置。

目前T2C2有兩種尺寸，1.2公尺和和2.4公尺，美國第82空降師旗下的旅，將會是第1個正式操作T2C2的作戰單位，未來這樣子的大球會愈來愈普及。

(中時電子報)