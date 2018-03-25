呂秀蓮爆柯文哲接受陸招待 陳芳明PO圖還原真相！

陳芳明po圖還原真相，左圖為他與柯P在延安合影，右圖他與黃煌雄合影。(翻攝陳芳明臉書)

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中時電子報

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮爆料稱，台北市長柯文哲接受中共招待，赴延安參觀毛澤東故居。政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明在臉書打臉，指呂秀蓮的爆料非常沒格調，並還原真相說，自己和柯P當時是應時任監委的黃煌雄之邀，一起去北京參加蔣渭水研討會。

陳芳明指出，他在4年前的臉書，也就是在2013年8月，就已經貼出照片了。那次訪問，和他同行的還有現任的國史館館長吳密察，以及台大外文系教授廖咸浩，都是應當時的監委黃煌雄之邀，一起去北京參加蔣渭水研討會，柯文哲也一起同行。當時，台北的大批媒體記者也追到北京，想要知道柯P是否參選台北市長。

陳芳明不滿說：「我不知道這樣是犯了怎樣的天條？如果柯文哲通匪，我們豈不是也要連坐嗎？」呂秀蓮身為民主運動前輩，也曾因此坐牢，是他一直尊敬的前輩，也始終記得他們的貢獻。但如果過去威權時代的做法是錯誤的，現在是民主時代，就不應該套用以往的手法。

陳芳明強調，尤其現在民進黨正高舉轉型正義的旗幟，什麼是公平，什麼是正義，相信曾受迫害的呂秀蓮非常明白。每次到了選舉，許多參選者都暴露了黑暗的內心思維，對任何假想敵進行道德審判。為了打擊對手，可以製造任何罪名，這種作法已嚴重偏離了真正的民主原則。他喊話：「現在是民進黨執政時期，請給台灣社會示範什麼是真正的公平與正義吧！」

(中時電子報)

文章來源：陳芳明臉書

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