白玫瑰抗議 司法院：將強化司法人員性平意識

白玫瑰協會志工對司法牌位上香、獻花，並3鞠躬，嘲諷司法已死。〔謝明俊攝〕

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針對白玫瑰協會的抗議，司法院25日傍晚回應，除感謝協會對司法及婦幼議題的關心外，並承諾會進行改革，為了強化性平意識，司法院長許宗力、副院長蔡炯燉及各廳處首長，將在本周三(28日)在司法院大禮堂接受性別平權課程，由著有《工作場所性騷擾問題與法律對策》的中研院研究員焦興鎧授課。

司法院表示，將研修職務法庭制度為二審制，當事人不服職務法庭的判決，可循上訴程序救濟；另修法將第一審職務法庭成員納入法官以外人員，就性別議題案件之成員組成並合乎一定性別比例。至於強化法官之性別平等意識部分，將在法官在職進修課程中，增訂一定時數的性平課程，也將邀請專家、學者，就性平課程內容、講授方式進行檢討。

對白玫瑰質疑法官就性侵犯刑後強制治療案件聲請釋憲，司法院說，目前法官僅裁定停止訴訟程序，而未予以駁回，2案正由司法院大法官審理中，釋憲結果出爐會即時公布，上網供民眾查詢；另只要主管機關衛福部有修法建議，司法院會配合提供意見，以完備法制。

此外，白玫瑰所提法官6年任期及晉用管道建議，司法院說，法官任期6年，違反憲法「法官為終身職」規定，但如有修憲機會，仍有討論空間。至於建議法官應有5年律師經驗，此與司法院規劃由資深績優律師轉任法官之目標一致。

司法院並承諾未來將加強深化性別平等觀念及性別主流化意識，從根本提升司法人員性平意識，並持續推廣量刑趨勢建議，使法官於判決時，能注意社會多元價值及民眾之法律感情。

(中時)

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