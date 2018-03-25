何豪傑花10幾萬培養桌球冠軍兒！被7歲QQ慘電還覺驕傲

2018年03月25日 20:36 中時 林淑娟

何豪傑為兩個兒子在客廳擺放球桌。（民視）

何豪傑與QQ。（民視）

何豪傑與QQ。（民視）

何豪傑與QQ。（民視）

何豪傑陪QQ練球。（民視）

何豪傑在民視八點檔《幸福來了》中飾演警察，雖然平常拍戲忙碌，但為了陪伴兒子，他寧可犧牲休息時間，經常一收工就直奔高鐵站或開車趕去跟家人會合，他說：「有次我搭高鐵去苗栗跟他們會合，看到他們衝出來飛跳抱住我，那一瞬間我都快掉淚，明明每天都在見面的！」因為兩個兒子都愛打桌球，他還在自家客廳擺放球桌，只為了讓小兄弟倆可以方便練習。

何豪傑除了會陪伴小兒子QQ練習桌球，還聘請教練指導兒子桌球，7歲小兒子QQ也果然打得嚇嚇叫，他陪QQ練球的過程中，頻頻落敗被慘「電」，但他一點都沒挫敗感，還很驕傲地透露，QQ去年幼兒園大班時去比賽就得冠軍，完全遺傳他的運動細胞。他還自誇，別看他現在這樣，當年身為運動健將的他可是號稱「狗公腰」。

何豪傑說：「QQ從3、4歲就跟著哥哥一起打桌球，跟出興趣，現在跟著哥哥一起練球！」被問及這樣栽培花費多少，一旁的老婆和家馨說一堂課800元，寒暑假時幾乎天天報到，大約已經花費10幾萬了，何豪傑一聽嚇得臉綠，卻搞笑說：「我都是簽名付錢，不知道這麼貴，看來要多努力拍戲賺錢了！」

被問及對於兒子桌球優異成績，有沒有希望他長大要向誰看齊，何豪傑說當然依照兒子意願開心就好，不過QQ很喜歡球王馬龍，還吵著要買他的球拍，他也不改搞笑本色說，希望兒子將來可以當江宏傑第二，因為會有機會遇到「福原愛」，讓旁人笑彎腰。

(中時)