何豪傑花10幾萬培養桌球冠軍兒！被7歲QQ慘電還覺驕傲

何豪傑與QQ。（民視）

友善列印
中時
何豪傑為兩個兒子在客廳擺放球桌。（民視）
何豪傑與QQ。（民視）
何豪傑與QQ。（民視）
何豪傑與QQ。（民視）
何豪傑陪QQ練球。（民視）

何豪傑在民視八點檔《幸福來了》中飾演警察，雖然平常拍戲忙碌，但為了陪伴兒子，他寧可犧牲休息時間，經常一收工就直奔高鐵站或開車趕去跟家人會合，他說：「有次我搭高鐵去苗栗跟他們會合，看到他們衝出來飛跳抱住我，那一瞬間我都快掉淚，明明每天都在見面的！」因為兩個兒子都愛打桌球，他還在自家客廳擺放球桌，只為了讓小兄弟倆可以方便練習。

何豪傑除了會陪伴小兒子QQ練習桌球，還聘請教練指導兒子桌球，7歲小兒子QQ也果然打得嚇嚇叫，他陪QQ練球的過程中，頻頻落敗被慘「電」，但他一點都沒挫敗感，還很驕傲地透露，QQ去年幼兒園大班時去比賽就得冠軍，完全遺傳他的運動細胞。他還自誇，別看他現在這樣，當年身為運動健將的他可是號稱「狗公腰」。

何豪傑說：「QQ從3、4歲就跟著哥哥一起打桌球，跟出興趣，現在跟著哥哥一起練球！」被問及這樣栽培花費多少，一旁的老婆和家馨說一堂課800元，寒暑假時幾乎天天報到，大約已經花費10幾萬了，何豪傑一聽嚇得臉綠，卻搞笑說：「我都是簽名付錢，不知道這麼貴，看來要多努力拍戲賺錢了！」

被問及對於兒子桌球優異成績，有沒有希望他長大要向誰看齊，何豪傑說當然依照兒子意願開心就好，不過QQ很喜歡球王馬龍，還吵著要買他的球拍，他也不改搞笑本色說，希望兒子將來可以當江宏傑第二，因為會有機會遇到「福原愛」，讓旁人笑彎腰。

(中時)

Hold住姊閃婚後首亮相！身形圓一… 生活不缺伴 白冰冰埃及玩自拍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。